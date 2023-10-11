Об этом пишет в своем блоге политолог Александр Черненко. К слову, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что "наличие рясы и кадила не является отягощающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают изменников от законного наказания".

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СБУ предлагает полностью запретить русскую церковь в Украине

"СБУ не для того год работала над нейтрализацией агентов в рясах, чтобы сейчас дать депутатам "запороть" дело. Служба фактически выполнила за депутатов их работу - предложила законодательные изменения, которые позволят прекратить деятельность российской церкви в нашем государстве" – отмечает эксперт. Заметим, что СБУ предложила парламенту расширить список статей, за нарушение которых суд может прекратить деятельность религиозной организации.

Экснардеп Александр Черненко считает, что Украине следует сделать еще один важный шаг, который позволит эффективно защищать религиозную среду от влияния Москвы. "В своем письме к депутатам Малюк прямо указывает на то, что УПЦ МП является структурным подразделением РПЦ в Украине. Как нардеп прошлого созыва, хочу обратиться к нынешним депутатам: вы обязаны принять это историческое решение! Выступить сейчас против закона могут только те депутаты, которые до сих пор ориентируются на указания из Кремля!", – подчеркивает Черненко.

СБУ сейчас расследует 65 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП. Среди разоблаченных преступлений агентов Кремля в рясах: от госизмены до продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии. Если СБУ задаст вопрос запрета УПЦ МП, то совершенно точно войдет не только в учебники истории, но и в учебники по религиоведению. Расчистить церковные "авгиевы конюшни", которые Москва "загаживала" десятки лет независимости – дорогого стоит,

– резюмирует эксперт.