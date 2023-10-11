Про це пише у своєму блозі політолог Олександр Черненко. До слова, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що "наявність ряси й кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання".

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СБУ пропонує повністю заборонити російську церкву в Україні

"СБУ не для того рік працювала над нейтралізацією агентів в рясах, щоб зараз дати депутатам "запороти" справу. Служба фактично виконала за депутатів їх роботу – запропонувала законодавчі зміни, які дозволять припинити діяльність російської церкви в нашій державі" – зазначає експерт. Зауважимо, що СБУ запропонувала парламенту розширити перелік статей, за порушення яких суд може припинити діяльність релігійної організації.

Екснардеп Олександр Черненко вважає, що Україні потрібно зробити ще один важливий крок, який дозволить ефективно захищати релігійне середовище від впливу Москви. "У своєму листі до депутатів Малюк прямо вказує на те, що УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ в Україні. Як нардеп минулого скликання, хочу звернутись до нинішніх депутатів: ви зобов’язані ухвалити це історичне рішення! Виступити зараз проти закону можуть тільки ті депутати, які досі орієнтуються на вказівки з Кремля!", – наголошує Черненко.

СБУ зараз розслідує 65 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП. Серед викритих злочинів агентів Кремля у рясах: від держзради до продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Якщо СБУ дотисне питання заборони УПЦ МП, то абсолютно точно увійде не тільки у підручники історії, але й у підручники з релігієзнавства. Розчистити церковні "авгієві стайні", які Москва "загаджувала" десятки років незалежності – дорогого варте,

– резюмує експерт.