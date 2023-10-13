Чоловік пішки хоче подолати відстань від Варшави до Києва. Мандрівка чоловіка виключно піша – він відмовляється від пропозицій підвести його.

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Мандрівник з хрестом

Українці активно публікують у соцмережах незвичного подорожнього, який рухається обабіч траси у напрямку української столиці. Він має довгу бороду одягнутий в просторий білий одяг, що нагадує вбрання Ісуса Христа. За спиною чоловік несе величезний хрест, на якому закріплений туристичний намет та килимок.

Це американець Джимі зі штату Вірджинія, який пішки йде з Варшави до Києва. Мандрівка 33-річного чоловіка триває вже понад місяць. Сам чоловік розповідає, що має на меті просто подарувати любов та надію.

Я насправді нічого не намагаюся довести. Я хотів би зробити себе кращою людиною. І я думаю, що це найкращий спосіб зробити це і також віддати шану Богові. Я думаю, що це найкраща причина,

– розповідає американець.

Він відмовляється від будь-який пропозицій підвести його до столиці – каже, що Ісус не їздив на авто.

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