Чоловік пішки хоче подолати відстань від Варшави до Києва. Мандрівка чоловіка виключно піша – він відмовляється від пропозицій підвести його.
Дивіться також Коли тепер святкуємо Різдво Христове: дата за новим церковним календарем
Мандрівник з хрестом
Українці активно публікують у соцмережах незвичного подорожнього, який рухається обабіч траси у напрямку української столиці. Він має довгу бороду одягнутий в просторий білий одяг, що нагадує вбрання Ісуса Христа. За спиною чоловік несе величезний хрест, на якому закріплений туристичний намет та килимок.
Це американець Джимі зі штату Вірджинія, який пішки йде з Варшави до Києва. Мандрівка 33-річного чоловіка триває вже понад місяць. Сам чоловік розповідає, що має на меті просто подарувати любов та надію.
Я насправді нічого не намагаюся довести. Я хотів би зробити себе кращою людиною. І я думаю, що це найкращий спосіб зробити це і також віддати шану Богові. Я думаю, що це найкраща причина,
– розповідає американець.
Він відмовляється від будь-який пропозицій підвести його до столиці – каже, що Ісус не їздив на авто.
Джимі в образі Ісуса крокує до Києва: дивіться відео
В Україні хочуть заборонити УПЦ МП
- Верховна Рада зібрала необхідну кількість голосів за розгляд законопроєкту про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Ініціаторка заявляла, що це вже "давно вже не питання релігії, а питання національної безпеки для України".
- Раніше СБУ запропонувала парламенту розширити перелік статей, за порушення яких суд може припинити діяльність релігійної організації. Там заявили, що УПЦ МП це прямий підрозділ РПЦ, саме тому потрібно захистити українське релігійне середовище від Москви.
- З початку повномасштабного вторгнення СБУ вдалося викрити 60 служителів УПЦ МП, які працювали на Росію, торгували зброєю та дитячою порнографією. Двох агентів Кремля вдалося затримати, а згодом обміняти на українських захисників.