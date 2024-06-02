Впрочем, в сервисном центре МВД отмечают, что эта история о настоящей настойчивости и целеустремленности, ведь мужчина не оставлял попыток получить водительское удостоверение.

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Украинец получил водительское удостоверение с 16 попытки

В сервисном центре МВД рассказали, что господин Игорь получил первое водительское удостоверение в 2021 году. Мужчина получил водительское удостоверение сроком на 2 года, однако совершил административное правонарушение, за которое был лишен права управления, а его удостоверение – аннулировали.

Впрочем, мужчина не опустил руки и снова прошел обучение в автошколе. Господин Игорь успешно сдал теоретический экзамен, однако с практическим – возникли определенные проблемы. Мужчина только с 16-й попытки успешно сдал практический экзамен. Как рассказали в сервисном центре МВД, господин Игорь добросовестно приходил на экзамены каждые 10 дней. В перерывах он готовился, проходил маршруты пешком, иногда делал перерыв между экзаменами на месяц чтобы лучше подготовиться.

Лично мне было трудно привыкнуть к новым автомобилям, которые как раз появились в сервисном центре МВД. Я учился на старом авто, а потому Toyota Corolla и Renault Duster для меня были необычными, я слишком волновался,

– признался мужчина.

Как добавили в сервисном центре МВД, господин Игорь пообещал, что будет внимательным водителем и не будет нарушать правила дорожного движения.

"Это история о настоящей настойчивости и целеустремленности в желании научиться управлять автомобилем", – отметили в сервисном центре МВД.

Мужчина получил водительское удостоверение с 16-й попытки / Фото Сервисные центры МВД во Львовской области

В Дії можно легко заменить права

Благодаря приложению Дія заменить водительское удостоверение можно всего за несколько кликов. В Минцифры отметили, что услуга доступна как для водителей-новичков, у которых закончился двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ. Кроме того, лица, которые изменили фамилию, или просто те, кто хочет получить новое удостоверение, могут сделать это в приложении.

Так, чтобы получить новое удостоверение, необходимо подать заявление, оплатить замену удостоверения и дальше просто ждать уведомления от сервисного центра МВД о том, что удостоверение изготовили и его можно получить.