Среди организаторов схемы – еще один украинский гражданин, родившийся в Сирии. Первой жертвой мошенников стала гражданка Марокко, которая передала мужчинам деньги.

Недавно Стрелок из "Сомали": СБУ задержала боевика во время спецоперации

Злоумышленники угрожали иностранцам депортацией

Таким образом, она попыталась "откупиться" вроде бы от аннулирования документов. Они давали марокканцам право проживать на территории Украины. Злоумышленника задержали "на горячем" – во время того, как он получал деньги.

Обоим мошенникам сообщили о подозрении. Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Что инкриминируют "сотруднику СБУ" и его пособнику:

  • мошенничество,
  • предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

СБУ затримали чоловіка
Мужчину задержали "на горячем" / Фото СБУ

Кратко о последних резонансных случаях мошенничества в Украине:

Смотрите интересное видео от "Регион.ЮЭЙ" – о том, как судья отдавал сдачу со взятки: