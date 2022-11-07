Бойцы ВСУ выполнили просьбу жителя Харьковской области и после деоккупации села откопали украинский флаг.

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Недавно к бойцу 103 бригады теробороны обратился местный житель с необычной просьбой. Перед оккупацией одного из сел Харьковщины мужчина, не желая, чтобы сине-желтые флаги из его дома оказались в руках врага, зарыл их на собственном огороде.

– говорится в сообщении.

Как во времена советского террора

Позже, когда село было захвачено россиянами, ему удалось выехать на подконтрольные Украине территории. А уже после того, как ВСУ освободили населенный пункт, хозяин флага связался с военными, чтобы они выкопали спрятанное знамя.

Как во времена советского террора: местные жители на оккупированных россиянами территориях закапывали украинские флаги в землю, чтобы не достались зайдам,

– отметили военные.

Флаг с подписями бойцы подразделения вернут владельцу как символ непокорности украинцев.

На Харьковщине обнаружили пыточные

Всего на деоккупированной территории области обнаружили уже 22 пыточные, где захватчики издевались над украинцами.

В частности, их обнаружили в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске и т.д.

Как говорят правоохранители, эти места россияне заполняли максимальным количеством гражданского населения. А обвинить в "преступлениях" оккупанты могли каждого прохожего.

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