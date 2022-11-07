Почему контрнаступление продвигается не так быстро

Почти вся территория области уже освобождена. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Под оккупацией находится 1-2,5% территории Харьковщины.

Харьковскую область практически в полном объеме вернули в юрисдикцию Украины,

– сообщил Подоляк.

Политик объяснил, почему деоккупация сейчас идет не так быстро. По его словам, у россиян много ресурсов, мобилизованных, а также большой запас советского оружия. Так что определенное давление на этом направлении останутся. На мобилизованных приходится тратить больше боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины двигаются не так, как россияне. Наше командование стремится минимизировать потери во время контрнаступления.

Обратите внимание! Ранее 24 канал сообщал, что под оккупацией находятся еще 35 населённых пунктов Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

21 октября в Офисе Президента сообщали, что ВСУ уволили уже более 600 населенных пунктов на Востоке и Юге Украины. Известно, что на Харьковщине наш флаг снова взвился в 551 селе и городе, а на Херсонщине – в 88.

В этих регионах продолжаются восстановительные работы.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что наши военные продолжают продвигать линию фронта в Херсонской области.

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