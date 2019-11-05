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      Мужчина перевозил 13 живых питонов через границу в холодильнике – видео

      45 Читати новину українською
      Конфискованных питонов отправили в зоопарк
      Конфискованных питонов отправили в зоопарк / Скриншот

      Сотрудники Львовской таможни конфисковали холодильник с 13 живыми питонами, которых пытались перевезти через границу.

      27-летний водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал. Об этом сообщила прессслужба Львовской таможни на своей странице в фейсбук.

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      Учитывая опасный способ перевозки, некоторые пресмыкающиеся находились в критическом состоянии. Их изъяли и передали на хранение в зоопарк.

      В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 471 Таможенного кодекса. Дело направят в суд.

      blog_ava
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      5 ноября
      673
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Мир животных Государственная таможенная служба
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      Новости за 5 ноября
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