Мужчина перевозил 13 живых питонов через границу в холодильнике – видео

Сотрудники Львовской таможни конфисковали холодильник с 13 живыми питонами, которых пытались перевезти через границу.

27-летний водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал. Об этом сообщила прессслужба Львовской таможни на своей странице в фейсбук.

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Учитывая опасный способ перевозки, некоторые пресмыкающиеся находились в критическом состоянии. Их изъяли и передали на хранение в зоопарк.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 471 Таможенного кодекса. Дело направят в суд.