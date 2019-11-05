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      Чоловік перевозив 13 живих пітонів через кордон у холодильнику – відео

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      Конфіскованих пітонів відправили у зоопарк
      Конфіскованих пітонів відправили у зоопарк / скріншот

      Співробітники Львівської митниці конфіскували холодильник із 13 живими пітонами, яких намагалися перевезти через кордон.

      27-річний водій розповів, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці на своїй фейсбук-сторінці.

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      З огляду на небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані. Їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

      Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу. Справу направлять до суду.

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      5 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Державна митна служба Світ тварин
      Коментарі
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