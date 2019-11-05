Чоловік перевозив 13 живих пітонів через кордон у холодильнику – відео

Співробітники Львівської митниці конфіскували холодильник із 13 живими пітонами, яких намагалися перевезти через кордон.

27-річний водій розповів, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці на своїй фейсбук-сторінці.

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З огляду на небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані. Їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу. Справу направлять до суду.