Чоловік перевозив 13 живих пітонів через кордон у холодильнику – відео
Співробітники Львівської митниці конфіскували холодильник із 13 живими пітонами, яких намагалися перевезти через кордон.
27-річний водій розповів, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці на своїй фейсбук-сторінці.
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З огляду на небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані. Їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.
Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу. Справу направлять до суду.
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