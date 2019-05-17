Мужчина подорвал себя гранатой в помещении "Приватбанка"

Граната взорвалась в помещении банка в Старобельске Луганской области. Ее взорвал мужчина, который сам погиб и своими действиями нанес травмы еще шестерым людям, среди которых и сотрудник полиции. Случилось это в пятницу, 17 мая.

Информацию о событии и фото с места, где оно произошло, опубликовала на своей странице в Facebook начальница отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

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По ее словам, в 16:30 в помещении филиала одного из банков (прямо банк Погукай не назвала, но из опубликованных фото можно сделать однозначный вывод, что говорится о "Приватбанке") на улице Шевченко в городе Старобельск Луганской области прогремел взрыв.



Фото с Google Maps здания "Приватбанка" в Старобельске на Шевченко, 33

Известно, что мужчина 1972 года рождения взорвал гранату и погиб на месте. Двое работников банка, трое посетителей и правоохранитель получили травмы. Все пострадавшие – в местной больнице, но их жизни угрозы нет.

Фотографии Национальной полиции с места взрыва:

Работники Нацполиции, прокуратуры, СБУ и ГСЧС изучают ситуацию, также на месте работают взрывотехники. О других деталях происшествия пока не известно. Мотивы поступка мужчины будет выяснять следствие.