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      Чоловік підірвав себе гранатою у приміщенні "Приватбанку"

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      Граната вибухнула у "Приватбанку", є жертви
      Граната вибухнула у "Приватбанку", є жертви / Нацполіція

      Граната вибухнула у приміщенні банку в Старобільську Луганської області. ЇЇ підірвав чоловік, який сам загинув і своїми діями завдав травм ще шістьом людям, серед яких і співробітник поліції. Трапилося це у п'ятницю, 17 травня.

      Інформацію про подію та фото з місця, де вона відбулася, опублікувала на своїй сторінці у Facebook начальниця відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції України в Луганській області Тетяна Погукай.

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      За її словами, о 16:30 у приміщенні філії одного з банків (прямо банк Погукай не назвала, але з опублікованих фото можна зробити однозначний висновок, що мовиться про "Приватбанк") на вулиці Шевченка у місті Старобільськ Луганської області пролунав вибух.

      Банк
      Фото з Google Maps будівлі "Приватбанку" у Старобільську на Шевченка, 33

      Відомо, що чоловік 1972 року народження підірвав гранату – і загинув на місці. Двоє працівників банку, троє відвідувачів та правоохоронець зазнали травм. Всі постраждалі – у місцевій лікарні, але їх життю загрози немає.

      Фотографії Національної поліції з місця вибуху:

       

       

      Працівники Нацполіції, прокуратури, СБУ та ДСНС вивчають ситуацію, також на місці працюють вибухотехніки. Про інших деталі події наразі не відомо. Мотиви вчинку чоловіка з'ясовуватиме слідство.

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      Теги: Кримінальні новини Новини Луганська Вибух Зброя Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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