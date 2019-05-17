Чоловік підірвав себе гранатою у приміщенні "Приватбанку"
Граната вибухнула у приміщенні банку в Старобільську Луганської області. ЇЇ підірвав чоловік, який сам загинув і своїми діями завдав травм ще шістьом людям, серед яких і співробітник поліції. Трапилося це у п'ятницю, 17 травня.
Інформацію про подію та фото з місця, де вона відбулася, опублікувала на своїй сторінці у Facebook начальниця відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції України в Луганській області Тетяна Погукай.
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За її словами, о 16:30 у приміщенні філії одного з банків (прямо банк Погукай не назвала, але з опублікованих фото можна зробити однозначний висновок, що мовиться про "Приватбанк") на вулиці Шевченка у місті Старобільськ Луганської області пролунав вибух.
Фото з Google Maps будівлі "Приватбанку" у Старобільську на Шевченка, 33
Відомо, що чоловік 1972 року народження підірвав гранату – і загинув на місці. Двоє працівників банку, троє відвідувачів та правоохоронець зазнали травм. Всі постраждалі – у місцевій лікарні, але їх життю загрози немає.
Фотографії Національної поліції з місця вибуху:
Працівники Нацполіції, прокуратури, СБУ та ДСНС вивчають ситуацію, також на місці працюють вибухотехніки. Про інших деталі події наразі не відомо. Мотиви вчинку чоловіка з'ясовуватиме слідство.
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