Мужчина поджег лес в Чернобыльской зоне ради забавы: полиция вручила подозрение
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества произошел пожар. Траву поджег 27-летний мужчина ради забавы.
Правоохранители вручили подозрение мужчине за уничтожение или повреждение объектов растительного мира, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Мужчине грозит ограничение или лишение свободы от 2 до 10 лет.
Важно Пожар в Чернобыльской зоне: как будет распространяться потенциально загрязненное облако – GIF
Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка.
Молодой человек объяснил полицейским, что он поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
Заметим, что следствием масштабного пожара стал неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества.
Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне: коротко
- Начался пожар 4 апреля. Горела трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наиболее угрожающей ситуация была в воскресенье, 5 апреля. Тогда общая площадь огня составляла около 100 гектаров.
- По состоянию на 9 апреля спасатели до сих пор работают на месте пожара. Открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными участками,
- Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
Почему нельзя сжигать траву и листья: смотрите видео 24 канала
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