Мужчина поджег лес в Чернобыльской зоне ради забавы: полиция вручила подозрение

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества произошел пожар. Траву поджег 27-летний мужчина ради забавы.

Правоохранители вручили подозрение мужчине за уничтожение или повреждение объектов растительного мира, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы от 2 до 10 лет.

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Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка.

Молодой человек объяснил полицейским, что он поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.

Заметим, что следствием масштабного пожара стал неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества.

Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне: коротко

Начался пожар 4 апреля. Горела трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Наиболее угрожающей ситуация была в воскресенье, 5 апреля. Тогда общая площадь огня составляла около 100 гектаров.

По состоянию на 9 апреля спасатели до сих пор работают на месте пожара. Открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными участками,

Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

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