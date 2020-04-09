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      Мужчина поджег лес в Чернобыльской зоне ради забавы: полиция вручила подозрение

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      Мужчине, который поджег лес в Чернобыльской зоне, вручили подозрение / npu.gov.ua

      В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества произошел пожар. Траву поджег 27-летний мужчина ради забавы.

      Правоохранители вручили подозрение мужчине за уничтожение или повреждение объектов растительного мира, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

      Мужчине грозит ограничение или лишение свободы от 2 до 10 лет.

      Важно Пожар в Чернобыльской зоне: как будет распространяться потенциально загрязненное облако – GIF

      Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка.

      Молодой человек объяснил полицейским, что он поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.

      Заметим, что следствием масштабного пожара стал неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества.

      Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне: коротко

      • Начался пожар 4 апреля. Горела трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наиболее угрожающей ситуация была в воскресенье, 5 апреля. Тогда общая площадь огня составляла около 100 гектаров.
      • По состоянию на 9 апреля спасатели до сих пор работают на месте пожара. Открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными участками,
      • Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

      Почему нельзя сжигать траву и листья: смотрите видео 24 канала

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Полиция Новости Житомира Новости Киева Чернобыль Пожар Новости Украины
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