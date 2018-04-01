Мужчина погиб на аттракционе во Франции, еще четверо человек травмированы

Во французском городке Невиль-сюр-Сон произошла авария на аттракционе. Вследствие этого один человек погиб, еще четверо получили травмы, в том числе 8-летняя девочка.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, во время ярмарки, пишет Le Progres. По данным издания, не до конца понятными остаются обстоятельства трагедии. По одной версии очевидцев, мужчина стоял рядом с каруселью, и его смертельно ранило частью отломанной качели. Другие же свидетели утверждают, что мужчина находился внутри челнока с двумя детьми, и его оттуда выбросило во время аварии.

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Кроме того, травмы получили еще четверо посетителей ярмарки. Среди них и 8-летняя девочка. Однако правоохранители не дают информацию о ее состоянии. Еще 12 человек получили шок от этих событий, следовательно, им оказали помощь на месте.

После несчастного случая мэр 7-тысячного городка издал приказ о закрытии аттракциона.