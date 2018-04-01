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Чоловік загинув на атракціоні у Франції, ще четверо осіб травмовані

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У французькому містечку Невіль-сюр-Сон трапилась аварія на атракціоні. Внаслідок цього один чоловік загинув, ще четверо отримали травми, у тому числі 8-річна дівчинка.

Інцидент трапився напередодні, 31 березня, під час ярмарку, пише Le Progres. За даними видання не до кінця зрозумілими залишаються обставини трагедії. За однією версією очевидців, чоловік стояв поруч з каруселлю, і його смертельно поранило частиною відламаної гойдалки. Інші ж свідки стверджують, що чоловік перебував середині човника з двома дітьми, і його звідти викинуло під час аварії.

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Окрім того, травми отримали ще четверо відвідувачів ярмарку. Серед них і 8-літня дівчинка. Однак правоохоронці не дають інформацію про її стан. Ще 12 осіб отримали шок від цих подій, відтак їм надали допомогу на місці.

Після нещасного випадку мер 7-тисячного містечка видав наказ про закриття атракціону.

Теги: Фотоновини Новини Франції Жертви
Джерело: 24 Канал
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