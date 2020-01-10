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      Мужчина пытался провезти с оккупированных территорий взрывчатку: фото

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      Мужчина пытался провезти через КПВВ "Майорское" взрывчатку / Фейсбук ООС

      На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой. Спрятанные свертки с веществом, похожим на пластид, он вез в багажном отделении автомобиля.

      Запрещенное вещество в автомобиле мужчины обнаружили сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, сообщили в фейсбуке ООС.

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      Они предотвратили попытку незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид,
      – говорится в сообщении.

      окуповані території вибухівка
      Злоумышленник пытался провезти с оккупированных территорий взрывчатку / Фейсбук ООС

      Во время осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета, похожим на взрывчатку. Они были спрятаны в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля. Общий вес смеси – примерно 740 граммов.

      вибухівка
      Смесь мужчина спрятал в багажнике автомобиля / Фейсбук ООС

      "С какой целью мужчина перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", – отметили в ООС.

      Сейчас продолжаются следственные действия. Водителя и автомобиль задержали.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил СБУ
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