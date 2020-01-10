Мужчина пытался провезти с оккупированных территорий взрывчатку: фото

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой. Спрятанные свертки с веществом, похожим на пластид, он вез в багажном отделении автомобиля.

Запрещенное вещество в автомобиле мужчины обнаружили сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, сообщили в фейсбуке ООС.

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Они предотвратили попытку незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид,

– говорится в сообщении.



Злоумышленник пытался провезти с оккупированных территорий взрывчатку / Фейсбук ООС

Во время осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета, похожим на взрывчатку. Они были спрятаны в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля. Общий вес смеси – примерно 740 граммов.



Смесь мужчина спрятал в багажнике автомобиля / Фейсбук ООС

"С какой целью мужчина перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", – отметили в ООС.

Сейчас продолжаются следственные действия. Водителя и автомобиль задержали.