Чоловік намагався провезти з окупованих територій вибухівку: фото

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" затримали чоловіка з вибухівкою. Приховані згортки з речовиною, схожою на пластид, він віз у багажному відділенні автомобіля.

Заборонену речовину в автівці чоловіка виявили співробітники Держприкордонслужби та СБУ, повідомили у фейсбуці ООС.

Зверніть увагу: На Донбасі загинув один військовий, ще один – поранений

Вони запобігли спробі незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид,

– йдеться в повідомленні.



Зловмисник намагався провезти з окупованих територій вибухівку / Фейсбук ООС

Під час огляду автомобіля 39-річного громадянина України правоохоронці виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору, схожою на вибухівку. Вони були приховані в місткості з сумішшю для кузовних робіт автомобіля. Загальна вага суміші – приблизно 740 грамів.



Суміш чоловік заховав у багажнику автомобіля / Фейсбук ООС

"З якою метою чоловік перевозив вибухівку, з'ясовують правоохоронці. Не виключено, що таким чином проросійські найманці готують підґрунтя для можливих терористичних акцій", – зауважили в ООС.

Наразі тривають слідчі дії. Водія та автомобіль затримали.