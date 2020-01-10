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      Чоловік намагався провезти з окупованих територій вибухівку: фото

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      Чоловік намагався провезти через КПВВ "Майорське" вибухівку / Фейсбук ООС

      На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" затримали чоловіка з вибухівкою. Приховані згортки з речовиною, схожою на пластид, він віз у багажному відділенні автомобіля.

      Заборонену речовину в автівці чоловіка виявили співробітники Держприкордонслужби та СБУ, повідомили у фейсбуці ООС.

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      Вони запобігли спробі незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид,
      – йдеться в повідомленні.

      окуповані території вибухівка
      Зловмисник намагався провезти з окупованих територій вибухівку / Фейсбук ООС

      Під час огляду автомобіля 39-річного громадянина України правоохоронці виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору, схожою на вибухівку. Вони були приховані в місткості з сумішшю для кузовних робіт автомобіля. Загальна вага суміші – приблизно 740 грамів.

      вибухівка
      Суміш чоловік заховав у багажнику автомобіля / Фейсбук ООС

      "З якою метою чоловік перевозив вибухівку, з'ясовують правоохоронці. Не виключено, що таким чином проросійські найманці готують підґрунтя для можливих терористичних акцій", – зауважили в ООС.

      Наразі тривають слідчі дії. Водія та автомобіль затримали.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі СБУ Держприкордонслужба
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