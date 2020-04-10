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      Мужчина сжег 9 гектаров заповедника "Долина нарциссов" в Закарпатье: что ему грозит

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      Пожежа у "Долині нарцисів" на Закарпатті / ДСНС

      В Хусте на Закарпатье, 49-летний мужчина поджег 9 гектаров заповедника "Долина нарциссов". Правоохранители сообщили ему о подозрении.

      У пресцентрі прокуратури Закарпаття зазначили, що це сталося 27 березня 2020 року. Слідство встановило, що місцевий жителб навмисно підпалив суху траву та покинув заповідник. Відтак вигоріло понад 6,5 гектарів сіножатей.

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      Наступного дня підозрюваний побачив, що вигоріла, на його думку, не вся суха трава і підпалив її ще раз. На цей раз пожежа охопила 2,5 гектара території заповідника.

      Що загрожує чоловіку за підпал "Долини нарцисів"

      • Вогонь знищив квіти білоцвіту весняного, які занесені до Червоної книги України.
      • Загалом підозрюваний завдавав збитків "Долині нарцисів" на майже 650 тисяч гривень.
      • Кримінальне провадження відкрили за ч. 1, 2 ст.252 КК України (умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду, шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки).
      • Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

      Як каратимуть за підпал сухої трави і листя

      Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ініціював перед Верховною Радою збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за підпал сухої трави і листя, що забруднює повітря та вбиває екосистему. Так, на розгляд парламенту уряд передав відповідний законопроєкт.

      Зверніть увагу! На сьогодні штрафи становлять від 340 до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

      Які наслідки має спалювання сухих трави і листя

      • гинуть тварини;
      • руйнуються гнізда птахів;
      • хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин;
      • знижується родючість ґрунту;
      • змінюється клімат;
      • забруднюється повітря;
      • пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

      Чому не можна спалювати траву: дивіться відео

      "Долина нарцисів" на карті України:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Экология Пожар Новости Закарпатья
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