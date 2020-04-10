Мужчина сжег 9 гектаров заповедника "Долина нарциссов" в Закарпатье: что ему грозит

В Хусте на Закарпатье, 49-летний мужчина поджег 9 гектаров заповедника "Долина нарциссов". Правоохранители сообщили ему о подозрении.

У пресцентрі прокуратури Закарпаття зазначили, що це сталося 27 березня 2020 року. Слідство встановило, що місцевий жителб навмисно підпалив суху траву та покинув заповідник. Відтак вигоріло понад 6,5 гектарів сіножатей.

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Наступного дня підозрюваний побачив, що вигоріла, на його думку, не вся суха трава і підпалив її ще раз. На цей раз пожежа охопила 2,5 гектара території заповідника.

Що загрожує чоловіку за підпал "Долини нарцисів"

Вогонь знищив квіти білоцвіту весняного, які занесені до Червоної книги України.

Загалом підозрюваний завдавав збитків "Долині нарцисів" на майже 650 тисяч гривень .

. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1, 2 ст.252 КК України (умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду, шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Як каратимуть за підпал сухої трави і листя

Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ініціював перед Верховною Радою збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за підпал сухої трави і листя, що забруднює повітря та вбиває екосистему. Так, на розгляд парламенту уряд передав відповідний законопроєкт.

Зверніть увагу! На сьогодні штрафи становлять від 340 до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Які наслідки має спалювання сухих трави і листя

гинуть тварини;

руйнуються гнізда птахів;

хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин;

знижується родючість ґрунту;

змінюється клімат;

забруднюється повітря;

пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

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"Долина нарцисів" на карті України: