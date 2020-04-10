На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельсовет: фото
В селе Будо-Бобрица, что на Житомирщине, полностью сгорело здание местного сельского совета. Не него перекинулся огонь из горящей сухой травы.
Пламя охватило площадь в 1 гектар и впоследствии перекинулось на админздание, об этом сообщает издание "Житомир.инфо".
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Огнеборцам понадобилось примерно 5 часов, чтобы потушить огонь полностью. К счастью, никто не пострадал.
Пламя охватило здание сельского совета
Отметим, что за поджог сухой травы грозит административная ответственность по статьям 77 и 152 закона. Санкциями статьи предусмотрено наказание в размере от 340 гривен до 1360 гривен для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.
Какой вред из-за сожжения сухостоя?
Особенно страшные пожары – может гореть все лето и даже зимой под снегом. Из-за пожара могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Сильный ветер и природные условия в 80% случаев перебрасывают огонь далеко и надолго.
Лесные пожары уничтожают зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают вітровальність и ослабляют лесные массивы, а потом усихаючи деревостої становятся очагом вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные экономические и экологические потери.
Почему нельзя сжигать траву: смотрите видео
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