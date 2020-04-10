На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду: фото

В селі Будо-Бобриця, що на Житомирщині, повністю згоріла будівля місцевої сільської ради. Не неї перекинувся вогонь з палаючої сухої трави.

Полум'я охопило площу в 1 гектар і згодом перекинулося на адмінбудівлю, про це повідомляє видання "Житомир.інфо".

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Вогнеборцям знадобилось приблизно 5 годин, аби загасити вогонь повністю. На щастя, ніхто не постраждав.



Полум'я охопило будівлю сільської ради

Зазначимо, що за випалення сухої трави загрожує адміністративна відповідальність за статтями 77 та 152 закону України. Санкціями статті передбачене покарання у розмірі від 340 гривень до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Яка шкода через спалення сухостою? Особливо страшні пожежі – може горіти все літо і навіть взимку під снігом. Через пожежу можуть згоріти будинки та цілі дачні селища, вибухнути газопроводи, машини, пошкодитися лінії електропередач. Сильний вітер і природні умови в 80% випадків перекидають вогонь далеко і надовго.



Лісові пожежі знищують звірів і птахів, знижують приріст деревостоїв, збільшують вітровальність і послабляють лісові масиви, а потім усихаючи деревостої стають осередком шкідників і хвороб лісу. Лісові пожежі несуть величезні економічні і екологічні втрати.

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