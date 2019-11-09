Мужчина убил своего друга и случайно наткнулся на полицейских

Патрульные заметили странного мужчину, который шел вдоль дороги и в руках держал нож. Инцидент произошел вблизи Днепра 8 ноября.

Нож мужчины был весь в крови, пишет "Информатор". Полицейские остановили его, чтобы выяснить, что случилось.

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По информации правоохранителей, во время ссоры 49-летний мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего друга. Пострадавший упал на землю и почти сразу умер.

Затем нападающий забрал нож и пошел к себе домой. Уже на улице его встретили полицейские.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть 37-летнего мужчины. Правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

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