14:06
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России презентовали новую вундервафлю. Страсти Бердымухамедова
      Вєсті Кремля
      21:43, 8 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Мужчина убил своего друга и случайно наткнулся на полицейских

      47 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / dp.informator.ua

      Патрульные заметили странного мужчину, который шел вдоль дороги и в руках держал нож. Инцидент произошел вблизи Днепра 8 ноября.

      Нож мужчины был весь в крови, пишет "Информатор". Полицейские остановили его, чтобы выяснить, что случилось.

      К теме: В Ровно мужчина поджег элитное авто и загорелся сам: фото

      По информации правоохранителей, во время ссоры 49-летний мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего друга. Пострадавший упал на землю и почти сразу умер.

      Затем нападающий забрал нож и пошел к себе домой. Уже на улице его встретили полицейские.

      На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть 37-летнего мужчины. Правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

      Кстати: Стрельба в Киеве из-за коммуналки: появились новые детали о стрелка – видео 18+

      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      57382
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие Полиция Новости Днепра Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      сегодня , 13:38 Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      Олексій Печій 473
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 10:00 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 13079
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      121
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 09:30 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 1801
      В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      сегодня , 08:40 В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      Наталя Ромашова 322
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук