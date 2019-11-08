16:48
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В Ровно мужчина поджег элитное авто и загорелся сам: фото

      91 Читати новину українською
      Сожженный в Ровно Lexus
      Сожженный в Ровно Lexus / rv.dsns.gov.ua

      В Ровно мужчина ночью поджег автомобиль Lexus во дворе на улице Евгения Коновальца. При этом поджигатель и сам загорелся по неосторожности.

      Полиция разыскала мужчину, который мог поджечь элитное авто 32-летнего ровенчанина. Злоумышленником оказался 33-летний житель Ровно. У него сгорела часть брюк и была обожжена нога, сообщили в полиции.

      Читайте также: В России начальник пожарной части поджигал дома: он проверял работу подчиненных

      Мужчину задержали и готовятся объявить ему подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога.

      Что касается самого автомобиля, то его возгорание тушили сразу 8 спасателей, но огонь почти полностью уничтожил транспорт. Кроме самого поджигателя из людей никто больше не пострадал.

      Смотрите фото автомобиля Lexus после его поджога в Ровно:

      blog_ava
      Елена Кравец поразила сходством со своей старшей дочкой: фото
      сегодня
      649
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ровно Чрезвычайное происшествие Полиция Транспорт Авто Курьезные новости Пожар Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 16:02 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      49
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сегодня , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 2405
      От смеха до возмущения: кто такой Андрей Молочный и почему он разозлил украинцев
      сегодня , 12:40 От смеха до возмущения: кто такой Андрей Молочный и почему он разозлил украинцев
      Юлія Турелик 1104
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 1033
      Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео
      сегодня , 10:00 Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео
      Лія Бонавська 1498
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук