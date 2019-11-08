В Ровно мужчина поджег элитное авто и загорелся сам: фото

В Ровно мужчина ночью поджег автомобиль Lexus во дворе на улице Евгения Коновальца. При этом поджигатель и сам загорелся по неосторожности.

Полиция разыскала мужчину, который мог поджечь элитное авто 32-летнего ровенчанина. Злоумышленником оказался 33-летний житель Ровно. У него сгорела часть брюк и была обожжена нога, сообщили в полиции.

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Мужчину задержали и готовятся объявить ему подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога.

Что касается самого автомобиля, то его возгорание тушили сразу 8 спасателей, но огонь почти полностью уничтожил транспорт. Кроме самого поджигателя из людей никто больше не пострадал.

Смотрите фото автомобиля Lexus после его поджога в Ровно: