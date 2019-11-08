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      В России начальник пожарной части поджигал дома: он проверял работу подчиненных

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      Главный пожарный села поджигал дома соседей
      Главный пожарный села поджигал дома соседей / скриншот

      Ситуация произошла в Аскизском районе республики Хакасия в России. Глава пожарной части местного села Баликса Иван Шнайдер поджигал жилые дома, чтобы проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары.

      Перед тем, как его задержали, мужчина успел поджечь 6 домов. Шнайдера назначили только в августе, однако за 3 месяца в должности его часть успела "достичь неплохих результатов в работе". Фото своих достижений Шнайдер публиковал в соцсетях. Об инциденте сообщают "Вести. Хакасия".

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      Примечательно, что именно с приходом нового начальника в хакасском селе сгорело 6 домов и несколько нежилых помещений.

      Один из сгоревших домов в Баликсе

      Поймать горе-поджигателя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Дома начальник пожарной части поджигал ночью, когда не был на дежурстве.

      Мужчине всего 23 года. Он вырос в этом селе и с детства знал соседей, чьи дома поджигал.

      палій Хакасія

      Пожарный поджигатель из Хакасии Иван Шнайдер

      Шнайдер признал свою вину и пояснил: таким образом пытался проверить готовность своего подразделения к реагированию.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Пожар Курьезные новости
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