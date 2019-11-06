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      Пойманный на взятке полицейский в России пытался съесть купюры

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      Полицейскому помешали доесть купюры
      Полицейскому помешали доесть купюры / twitter.com/max69xam

      В Москве полицейский был задержан за получение взятки в размере 10 тысяч рублей, но попытался уничтожить доказательства. Майору удалось почти полностью съесть две купюры, но еще четыре банкноты остались целыми.

      Инцидент произошел 1 ноября. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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      Полицейский съел пятитысячную купюру, но его задержали. Еще 4 купюры номиналом в тысячу рублей остались невредимыми.

      Майор полиции получил взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Курьезные новости
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