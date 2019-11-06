Пойманный на взятке полицейский в России пытался съесть купюры
В Москве полицейский был задержан за получение взятки в размере 10 тысяч рублей, но попытался уничтожить доказательства. Майору удалось почти полностью съесть две купюры, но еще четыре банкноты остались целыми.
Инцидент произошел 1 ноября. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
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Полицейский съел пятитысячную купюру, но его задержали. Еще 4 купюры номиналом в тысячу рублей остались невредимыми.
Майор полиции получил взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении.
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