Пойманный на взятке полицейский в России пытался съесть купюры

В Москве полицейский был задержан за получение взятки в размере 10 тысяч рублей, но попытался уничтожить доказательства. Майору удалось почти полностью съесть две купюры, но еще четыре банкноты остались целыми.

Инцидент произошел 1 ноября. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". Читайте также: В России торжественно открыли болото: эпические фото Полицейский съел пятитысячную купюру, но его задержали. Еще 4 купюры номиналом в тысячу рублей остались невредимыми. Майор полиции получил взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении. Смотрите также: Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото