Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото

Российские госслужащие снова отличились позорным поведением. В городе Сызрань местные чиновники устроили себе личный VIP-уголок в церкви во время Пасхальной службы.

Фото чиновников из храма опубликовали в сети. Пользователи высмеяли и осудили такой поступок "важных персон", которые решили отстраниться от других верующих.

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Отмечается, что на отгороженном и закрытом от глаз других прихожан месте стоял мэр Сызрани Николай Лядин, депутат Денис Кравчук и еще несколько местных "аристократов".

"Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-отряд, чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых", – пишут в телеграмм-канале Baza.



Российские чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви

Как видно на фото, в храм на Пасху пришло много людей. Местные чиновники поставили себе ширму в правой части церкви, за которой и слушали литургию.

Чиновники в России во время Пасхальной службы

Пользователи отметили, что такое поведение чиновников возмутительное и позорное.

"Зато, народ стоит не с быдлом", "они отгородились не от людей, а от брызг святой воды", "человеческая гордость не знает границ", "позорище, перед богом все равны", "пусть в аду себе отдельные апартаменты бронируют", "настоящие русские", – пишут пользователи.