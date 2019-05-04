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      Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото

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      Российские чиновники отгородились ширмой от прихожан в храме на Пасху
      Российские чиновники отгородились ширмой от прихожан в храме на Пасху / Фото з Facebook

      Российские госслужащие снова отличились позорным поведением. В городе Сызрань местные чиновники устроили себе личный VIP-уголок в церкви во время Пасхальной службы.

      Фото чиновников из храма опубликовали в сети. Пользователи высмеяли и осудили такой поступок "важных персон", которые решили отстраниться от других верующих.

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      Отмечается, что на отгороженном и закрытом от глаз других прихожан месте стоял мэр Сызрани Николай Лядин, депутат Денис Кравчук и еще несколько местных "аристократов".

      "Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-отряд, чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых", – пишут в телеграмм-канале Baza.


      Российские чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви

      Как видно на фото, в храм на Пасху пришло много людей. Местные чиновники поставили себе ширму в правой части церкви, за которой и слушали литургию.

      Чиновники в России во время Пасхальной службы

      Пользователи отметили, что такое поведение чиновников возмутительное и позорное.

      "Зато, народ стоит не с быдлом", "они отгородились не от людей, а от брызг святой воды", "человеческая гордость не знает границ", "позорище, перед богом все равны", "пусть в аду себе отдельные апартаменты бронируют", "настоящие русские", – пишут пользователи.

      blog_ava
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      Теги: РПЦ Религия Курьезные новости Новости России Украина – Россия
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