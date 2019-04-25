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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Это уже клиника: в России толпа безумствовала из-за бесплатных бургеров – курьезное видео

      48 Читати новину українською
      Пока улыбаются, но через минуту начнут "Битву за Бургер"
      Пока улыбаются, но через минуту начнут "Битву за Бургер" / Фото из соцсетей

      Фастфуд-сеть KFC не ожидала, что акция "второй бургер бесплатно" вызовет среди жителей Москвы такое неистовство. Люди толкались, чуть ли не дрались и вырывали вожделенные дармовые лакомства просто друг в друга из рук.

      Очевидцы опубликовали видео с одного из KFC Москвы, столицы России, где люди толкаются у кассы и отбирают еду друг в друга.

      Напомним похожий случай: Россиянам бросали блины с балкона музея на Масленицу

      Пользователи соцсетей (очевидно, не те, которых зафиксировал смелый видеооператор) выразили возмущение увиденным.

      "Как собакам бросают, они и рады. Стыдно же, нет?" – отметил один из комментаторов в Instagram пользователь mosmapnews.

      "Надеюсь, их с лопаты раздают?" – отметил другой пользователь. По его же мнению, ресторан таким образом двух зайцев убивает: "Утилизация просроченной продукции и привлечение клиентов".

      Росія
      Реакция в Twitter

      В Twitter тоже активно обсуждали ситуацию. Вспоминали, как зрители на шоу "Поле чудес" набросились на халявную еду, и как пицца с лопаты летела, и "картошка" на головы. В конце концов, сошлись в одном: "Это уже клиника".

      blog_ava
      Россия хочет нас убить, здесь не может быть компромисса, – Сыроид о решении Зеленского о войне
      24 апреля
      918
      Теги: Новости России Москва Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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