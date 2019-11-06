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      Спійманий на хабарі поліцейський у Росії намагався з'їсти купюри

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      Поліцейському завадили доїсти купюри
      Поліцейському завадили доїсти купюри / twitter.com/max69xam

      У Москві поліцейський був затриманий за отримання хабара у розмірі 10 тисяч рублів, але спробував знищити докази. Майору вдалося майже повністю з'їсти дві купюри, але ще чотири банкноти залишилися цілими.

      Інцидент трапився 1 листопада. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

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      Поліцейський з'їв п'ятитисячну купюру, але його затримали. Ще 4 купюри номіналом у тисячу рублів залишилися неушкодженими.

      Майор поліції отримав хабар за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи за повідомленням про злочин.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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