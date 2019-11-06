Спійманий на хабарі поліцейський у Росії намагався з'їсти купюри

У Москві поліцейський був затриманий за отримання хабара у розмірі 10 тисяч рублів, але спробував знищити докази. Майору вдалося майже повністю з'їсти дві купюри, але ще чотири банкноти залишилися цілими.

Інцидент трапився 1 листопада. Про це повідомляє агентство "РИА Новости". Читайте також: В Росії урочисто відкрили болото: епічні фото Поліцейський з'їв п'ятитисячну купюру, але його затримали. Ще 4 купюри номіналом у тисячу рублів залишилися неушкодженими. Майор поліції отримав хабар за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи за повідомленням про злочин. Дивіться також: Росія у всій красі: чиновники влаштували собі VIP-Великдень у церкві – фото