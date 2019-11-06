Спійманий на хабарі поліцейський у Росії намагався з'їсти купюри
У Москві поліцейський був затриманий за отримання хабара у розмірі 10 тисяч рублів, але спробував знищити докази. Майору вдалося майже повністю з'їсти дві купюри, але ще чотири банкноти залишилися цілими.
Інцидент трапився 1 листопада. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".
Читайте також: В Росії урочисто відкрили болото: епічні фото
Поліцейський з'їв п'ятитисячну купюру, але його затримали. Ще 4 купюри номіналом у тисячу рублів залишилися неушкодженими.
Майор поліції отримав хабар за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи за повідомленням про злочин.
Дивіться також: Росія у всій красі: чиновники влаштували собі VIP-Великдень у церкві – фото
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі