В Росії урочисто відкрили болото: епічні фото
У російській глибинці, у двох селах Юкаменського району Удмуртії урочисто відкрили дві нові дороги. Усе б нічого, лиш доріг на фотографіях зі святкувань не видно.
Натомість люди зі щасливими обличчями стоять по щиколотки у болоті. Знімки із церемонії "відкриття доріг" оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці російський блогер Рустем Адагамов.
Читайте також: Комунальники полагодили міст у Києві нитками і скотчем: фото
У двох селах Юкаменського району Удмуртії відбулися урочисті церемонії з відкриття нових доріг. Це гарна новина, звичайно. Але, якщо це "нові дороги", то що ж тоді там було до них?
– запитує у своєму дописі Адагамов.
На фото є і червона стрічка, і коровай, і люди в національних костюмах. Жителі, схоже, справді тішаться новому "проєкту", що пролягає через їхні села.
У мережі жартують через "нові" російські дороги/ скріншот із соцмереж
Вибір редакції
-
Кіпчоге став першим легкоатлетом в історії, який пробіг марафон менш ніж за 2 годинисьогодні , 12:18
-
Шовк, глибоке декольте та оголені ноги: як виглядали ще дві весільних сукні Гейлі Біберсьогодні , 11:42
-
Що зараз робить Зеленський, аби окупований Донбас остаточно не перетворився на Придністров'ясьогодні , 11:16