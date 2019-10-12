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      В Росії урочисто відкрили болото: епічні фото

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      У Росії урочисто відкрили болото
      У Росії урочисто відкрили болото / фото із соцмереж

      У російській глибинці, у двох селах Юкаменського району Удмуртії урочисто відкрили дві нові дороги. Усе б нічого, лиш доріг на фотографіях зі святкувань не видно.

      Натомість люди зі щасливими обличчями стоять по щиколотки у болоті. Знімки із церемонії "відкриття доріг" оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці російський блогер Рустем Адагамов.

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      У двох селах Юкаменського району Удмуртії відбулися урочисті церемонії з відкриття нових доріг. Це гарна новина, звичайно. Але, якщо це "нові дороги", то що ж тоді там було до них?
      – запитує у своєму дописі Адагамов.

      На фото є і червона стрічка, і коровай, і люди в національних костюмах. Жителі, схоже, справді тішаться новому "проєкту", що пролягає через їхні села.

      курйозні новини російські дороги
      У мережі жартують через "нові" російські дороги/ скріншот із соцмереж

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Дороги
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