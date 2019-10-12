В России торжественно открыли болото: эпические фото
В российской глубинке, в двух селах Юкаменского района Удмуртии торжественно открыли две новые дороги. Все бы ничего, вот только дорог на фотографиях с празднований не видно.
Зато люди со счастливыми лицами стоят по щиколотки в болоте. Снимки с церемонии "открытия дорог" обнародовал на своей странице в фейсбук российский блогер Рустем Адагамов.
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В двух селах Юкаменского района Удмуртии состоялись торжественные церемонии по открытию новых дорог. Это хорошая новость, конечно. Но, если это "новые дороги", то что же тогда там было до них?
- спрашивает в своем сообщении Адагамов.
На фото есть и красная лента, и каравай, и люди в национальных костюмах. Жители, похоже, действительно радуются новому "проекту", что пролегает через их села.
В сети шутят по поводу "новых" российских дорог/ скриншот из соцсетей
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