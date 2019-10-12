09:03
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В России торжественно открыли болото: эпические фото

      153 Читати новину українською
      В России торжественно открыли болото
      В России торжественно открыли болото / Фото из соцсетей

      В российской глубинке, в двух селах Юкаменского района Удмуртии торжественно открыли две новые дороги. Все бы ничего, вот только дорог на фотографиях с празднований не видно.

      Зато люди со счастливыми лицами стоят по щиколотки в болоте. Снимки с церемонии "открытия дорог" обнародовал на своей странице в фейсбук российский блогер Рустем Адагамов.

      Читайте также: Коммунальщики починили мост в Киеве нитками и скотчем: фото

      В двух селах Юкаменского района Удмуртии состоялись торжественные церемонии по открытию новых дорог. Это хорошая новость, конечно. Но, если это "новые дороги", то что же тогда там было до них?
      - спрашивает в своем сообщении Адагамов.

      На фото есть и красная лента, и каравай, и люди в национальных костюмах. Жители, похоже, действительно радуются новому "проекту", что пролегает через их села.

      курйозні новини російські дороги
      В сети шутят по поводу "новых" российских дорог/ скриншот из соцсетей

      blog_ava
      Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      669
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Курьезные новости Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сегодня , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 2054
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      11 октября , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 258
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      11 октября , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 1173
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      11 октября , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 257
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      11 октября , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      2231
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук