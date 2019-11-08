У Росії начальник пожежної частини підпалював будинки: він перевіряв роботу підлеглих
Ситуація трапилась в Аскізькому районі республіки Хакасія в Росії. Глава пожежної частини тамтешнього села Баликса Іван Шнайдер підпалював житлові будинки, щоб перевірити готовність свого підрозділу до реагування на пожежі.
Перед тим, як його затримали, чоловік встиг підпалити 6 будинків. Шнайдера призначили лише у серпні, проте за 3 місяці на посаді його частина встигла "досягти непоганих результатів у роботі". Фото своїх досягнень Шнайдер публікував у соцмережах. Про інцидент інформують "Вести. Хакасия".
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Примітно, що саме з приходом нового начальника у хакаському селі згоріло 6 будинків і кілька нежитлових приміщень.
Один зі згорілих будинків у Баликсі
Спіймати горе-палія вдалося завдяки камерам відеоспостереження. Будинки начальник пожежної частини підпалював уночі, коли не був на чергуванні.
Чоловіку всього 23 роки. Він виріс у цьому селі та з дитинства знав сусідів, чиї будинки підпалював.
Пожежник-палій з Хакасії Іван Шнайдер
Шнайдер визнав свою провину та пояснив: таким чином намагався перевірити готовність свого підрозділу до реагування.
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