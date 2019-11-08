07:20
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      У Росії начальник пожежної частини підпалював будинки: він перевіряв роботу підлеглих

      334 Читать новость на русском
      Головний пожежник села підпалював будинки сусідів
      Головний пожежник села підпалював будинки сусідів / скріншот

      Ситуація трапилась в Аскізькому районі республіки Хакасія в Росії. Глава пожежної частини тамтешнього села Баликса Іван Шнайдер підпалював житлові будинки, щоб перевірити готовність свого підрозділу до реагування на пожежі.

      Перед тим, як його затримали, чоловік встиг підпалити 6 будинків. Шнайдера призначили лише у серпні, проте за 3 місяці на посаді його частина встигла "досягти непоганих результатів у роботі". Фото своїх досягнень Шнайдер публікував у соцмережах. Про інцидент інформують "Вести. Хакасия".

      Читайте також: Спійманий на хабарі поліцейський у Росії намагався з'їсти купюри

      Примітно, що саме з приходом нового начальника у хакаському селі згоріло 6 будинків і кілька нежитлових приміщень.


      Один зі згорілих будинків у Баликсі

      Спіймати горе-палія вдалося завдяки камерам відеоспостереження. Будинки начальник пожежної частини підпалював уночі, коли не був на чергуванні.

      Чоловіку всього 23 роки. Він виріс у цьому селі та з дитинства знав сусідів, чиї будинки підпалював.

      палій Хакасія
      Пожежник-палій з Хакасії Іван Шнайдер

      Шнайдер визнав свою провину та пояснив: таким чином намагався перевірити готовність свого підрозділу до реагування.

      blog_ava
      Цемах готовий свідчити у справі MH17: бойовик назвав умову
      сьогодні
      1177
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Росії Пожежа Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      сьогодні , 00:53 Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      Катерина Козачинська 553
      Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      7 листопада , 22:21 Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      Ірина Кошанська 1301
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4500
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 342
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      7 листопада , 21:55 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      Юрій Семенюк 1360
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук