У Росії начальник пожежної частини підпалював будинки: він перевіряв роботу підлеглих

Ситуація трапилась в Аскізькому районі республіки Хакасія в Росії. Глава пожежної частини тамтешнього села Баликса Іван Шнайдер підпалював житлові будинки, щоб перевірити готовність свого підрозділу до реагування на пожежі.

Перед тим, як його затримали, чоловік встиг підпалити 6 будинків. Шнайдера призначили лише у серпні, проте за 3 місяці на посаді його частина встигла "досягти непоганих результатів у роботі". Фото своїх досягнень Шнайдер публікував у соцмережах. Про інцидент інформують "Вести. Хакасия".

Читайте також: Спійманий на хабарі поліцейський у Росії намагався з'їсти купюри

Примітно, що саме з приходом нового начальника у хакаському селі згоріло 6 будинків і кілька нежитлових приміщень.



Один зі згорілих будинків у Баликсі

Спіймати горе-палія вдалося завдяки камерам відеоспостереження. Будинки начальник пожежної частини підпалював уночі, коли не був на чергуванні.

Чоловіку всього 23 роки. Він виріс у цьому селі та з дитинства знав сусідів, чиї будинки підпалював.



Пожежник-палій з Хакасії Іван Шнайдер

Шнайдер визнав свою провину та пояснив: таким чином намагався перевірити готовність свого підрозділу до реагування.