У Рівному чоловік підпалив елітне авто і загорівся сам: фото

У Рівному чоловік вночі підпалив автомобіль Lexus у дворі на вулиці Євгена Коновальця. При цьому палій і сам загорівся з необережності.

Поліція розшукала чоловіка, який міг підпалити елітне авто 32-річному рівнянина. Зловмисником виявився 33-річний житель Рівного. У нього згоріла частини штанів та була обпечена нога, повідомили в поліції.

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Чоловіка затримали та готуються оголосити йому підзору в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

Щодо самого автомобіля, то його загорання гасили відразу 8 рятувальників, але вогонь майже повністю знищив транспорт. Окрім самого палія з людей ніхто більше не постраждав.

Дивітья фото автомобіля Lexus після його підпалу у Рівному: