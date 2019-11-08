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      У Рівному чоловік підпалив елітне авто і загорівся сам: фото

      2144 Читать новость на русском
      Спалений у Рівному Lexus
      Спалений у Рівному Lexus / rv.dsns.gov.ua

      У Рівному чоловік вночі підпалив автомобіль Lexus у дворі на вулиці Євгена Коновальця. При цьому палій і сам загорівся з необережності.

      Поліція розшукала чоловіка, який міг підпалити елітне авто 32-річному рівнянина. Зловмисником виявився 33-річний житель Рівного. У нього згоріла частини штанів та була обпечена нога, повідомили в поліції.

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      Чоловіка затримали та готуються оголосити йому підзору в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

      Щодо самого автомобіля, то його загорання гасили відразу 8 рятувальників, але вогонь майже повністю знищив транспорт. Окрім самого палія з людей ніхто більше не постраждав.

      Дивітья фото автомобіля Lexus після його підпалу у Рівному:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Надзвичайні ситуації Рівне Кримінальні новини Пожежа Курйозні новини Авто Транспорт
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