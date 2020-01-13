20:15
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Мужчина взобрался на 187-метровое здание, чтобы поддержать протесты во Франции

      21 Читати новину українською
      Мужчина преодолел 187-метровое здание менее, чем за час / limnews

      Французский "человек-паук" Ален Робер взобрался без страховки на 187-метровое здание французской нефтяной компании Total. Таким образом он выразил свой протест против пенсионной реформы во Франции.

      Как сообщает Le Parisien, скалолаз начал подниматься примерно в 10:30 по местному времени и был на крыше уже через 52 минуты.

      Читать больше: Забастовка во Франции против пенсионной реформы, достигла рекордной продолжительности

      Своим поступком скалолаз хотел поддержать протестующих, выступающих против пенсионной реформы правительства Франции.

      Мы хотим и дальше жить достойно. Когда мне будет 57, то останется не так и много до пенсионного возраста. А мой единственный способ зарабатывания денег — это залезать на высоту. И смогу ли я так зарабатывать в 64? Или 67?
      – так француз прокомментировал свой поступок.

      Когда Ален достиг вершины здания, его арестовала полиция за нарушение общественного порядка.

      Что известно о французском "Человеке-пауке"?

      Ален Робер – французский скалолаз, который известен своей страстью к небоскребам.

      Мужчина мечтал стать скалолазом с самого детства, он учился скалолазанию тайком от родителей, которые не разделяли увлечение сына. В 12 лет Ален залез на 8 этаж и вошел в квартиру через окно, потому что забыл ключи. 47-летний Ален лазит соло – с голыми руками и без страховки.

      ален робер франція павук
      Ален Робен впервые вылез на многоэтажку в 12 лет / Фото maxpark.com

      В общем мужчина поднялся на десятки самых высоких зданий по всему миру. В 2008 году он поднялся на здание New York Times в Нью-Йорке. Он развернул баннер с лозунгом о глобальном потеплении, а затем его задержали полицейские на крыше.

      В 2012 году он установил рекорд Гиннеса, когда за самое быстрое время (1 час, 33 минуты и 47 секунд) поднялся на башню Аспир на высоте 300 метров в городе Доха, Катар.

      Что известно о пенсионной реформе и протесты во Франции?

      Массовые забастовки французов начались еще 5 декабря 2019 года. По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Из-за этого общественный транспорт в Париже ходит с серьезными перебоями, а на выходные почти полностью прекращает работу.

      Железнодорожная компания SNCF, половину машинистов которой присоединились к протестам, потеряла минимум 400 миллионов евро. Каждый день забастовки стоит компании 20 миллионов евро.

      Протесты также привели к большим потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрерывных протестов они теряют до 200 миллионов евро в день. Профессор университета Париж-Дофин Фредерик Донан оценивает влияние забастовки в пол миллиарда евро ежедневно.

      Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

      Интересно: Забастовка во Франции против пенсионной реформы, достиг рекордной продолжительности

      Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

      Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести через парламент в начале 2020 года.

       

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      35767
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Экстрим Эммануэль Макрон Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 73
      сегодня , 19:00 В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post
      Світові Медіа 548
      14 января , 08:30 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      317
      сегодня , 18:30 Выборы на Донбассе: когда состоятся и какие последствия для Украины
      Інна Жолобович 279
      сегодня , 17:00 Хуже всех. Чем Кремль отличается от всего мира
      Андрій Ілларіонов 993
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук