Мужчина взобрался на 187-метровое здание, чтобы поддержать протесты во Франции

Французский "человек-паук" Ален Робер взобрался без страховки на 187-метровое здание французской нефтяной компании Total. Таким образом он выразил свой протест против пенсионной реформы во Франции.

Как сообщает Le Parisien, скалолаз начал подниматься примерно в 10:30 по местному времени и был на крыше уже через 52 минуты.

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Своим поступком скалолаз хотел поддержать протестующих, выступающих против пенсионной реформы правительства Франции.

Мы хотим и дальше жить достойно. Когда мне будет 57, то останется не так и много до пенсионного возраста. А мой единственный способ зарабатывания денег — это залезать на высоту. И смогу ли я так зарабатывать в 64? Или 67?

– так француз прокомментировал свой поступок.

Когда Ален достиг вершины здания, его арестовала полиция за нарушение общественного порядка.

#France - "French Spiderman" Alain Robert climbs the Total tower in the west of Paris's business district of La Defense as a symbolic action to support on strike workers on the 40th day of a nationwide movement against a French government pension reform.#AFP

Thomas Samson pic.twitter.com/SeUkPOeTvl — AFP Photo (@AFPphoto) 13 січня 2020 р.

Что известно о французском "Человеке-пауке"?

Ален Робер – французский скалолаз, который известен своей страстью к небоскребам.

Мужчина мечтал стать скалолазом с самого детства, он учился скалолазанию тайком от родителей, которые не разделяли увлечение сына. В 12 лет Ален залез на 8 этаж и вошел в квартиру через окно, потому что забыл ключи. 47-летний Ален лазит соло – с голыми руками и без страховки.



Ален Робен впервые вылез на многоэтажку в 12 лет / Фото maxpark.com

В общем мужчина поднялся на десятки самых высоких зданий по всему миру. В 2008 году он поднялся на здание New York Times в Нью-Йорке. Он развернул баннер с лозунгом о глобальном потеплении, а затем его задержали полицейские на крыше.

В 2012 году он установил рекорд Гиннеса, когда за самое быстрое время (1 час, 33 минуты и 47 секунд) поднялся на башню Аспир на высоте 300 метров в городе Доха, Катар.

Что известно о пенсионной реформе и протесты во Франции?

Массовые забастовки французов начались еще 5 декабря 2019 года. По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Из-за этого общественный транспорт в Париже ходит с серьезными перебоями, а на выходные почти полностью прекращает работу.

Железнодорожная компания SNCF, половину машинистов которой присоединились к протестам, потеряла минимум 400 миллионов евро. Каждый день забастовки стоит компании 20 миллионов евро.

Протесты также привели к большим потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрерывных протестов они теряют до 200 миллионов евро в день. Профессор университета Париж-Дофин Фредерик Донан оценивает влияние забастовки в пол миллиарда евро ежедневно.

Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

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Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести через парламент в начале 2020 года.