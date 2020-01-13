Чоловік видерся на 187-метрову будівлю, щоб підтримати протести у Франції

Французький "людина-павук" Ален Робер видерся без страховки на 187-метрову будівлю французької нафтової компанії Total. Таким чином він висловив свій протест проти пенсійної реформи у Франції.

Як повідомляє Le Parisien, скелелаз почав підійматися приблизно о 10:30 за місцевим часом і був на даху уже через 52 хвилини.

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Своїм вчинком скелелаз хотів підтримати протестувальників, які виступають проти пенсійної реформи уряду Франції.

Ми хочемо й далі жити гідно. Коли мені буде 57, то лишиться не так і багато до пенсійного віку. А мій єдиний спосіб заробляння грошей — це залазити на висоту. І чи зможу я так заробляти в 64? Чи 67?

– так француз прокоментував свій вчинок.

Коли Ален досяг вершини будівлі, його арештувала поліція за порушення суспільного порядку.

#France - "French Spiderman" Alain Robert climbs the Total tower in the west of Paris's business district of La Defense as a symbolic action to support on strike workers on the 40th day of a nationwide movement against a French government pension reform.#AFP

Thomas Samson pic.twitter.com/SeUkPOeTvl — AFP Photo (@AFPphoto) 13 січня 2020 р.

Що відомо про французького "людину-павука"?

Ален Робер – французький скелелаз, який відомий своєю пристрастю до хмарочосів.

Чоловік мріяв стати скелелазом з самого дитинства, він вчився скелелазінню потайки від батьків, які не поділяли захоплення сина. У 12 років Ален заліз на 8-й поверх і увійшов до квартири через вікно, тому що забув ключі. 47-річний Ален лазить соло – з голими руками та без страховки.



Ален Робен вперше виліз на багатоповерхівку у 12 років / Фото maxpark.com

Загалом чоловік піднявся на десятки найвищих будівель по всьому світі. У 2008 році він піднявся на будівлю New York Times у Нью-Йорку. Він розгорнув банер з гаслом про глобальне потепління, а потім його затримали поліцейські на даху.

У 2012 році він встановив рекорд Гіннеса, коли за найшвидший час (1 годину, 33 хвилини та 47 секунд) піднявся на вежу Аспір на висоті 300 метрів у місті Доха, Катар.

Що відомо про пенсійну реформу і протести у Франції?

Масові страйки французів розпочалися ще 5 грудня 2019 року. По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Через це громадський транспорт у Парижі ходить з серйозними перебоями, а на вихідні майже повністю припиняє роботу.

Залізнична компанія SNCF, половину машиністів якої приєдналися до протестів, втратила мінімум 400 мільйонів євро. Кожен день страйку коштує компанії 20 мільйонів євро.

Протести також призвели до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день. Професор університету Париж-Дофін Фредерік Донан оцінює вплив страйку в пів мільярда євро щодня.

Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

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Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.



Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.