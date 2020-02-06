Мужчина взорвал гранату в авто в Винницкой области: три человека ранены

В селе Леляки Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадали трое местных жителей в возрасте 21, 34 и 36 лет. По предварительным данным, между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля Mercedes, возник конфликт, во время которого один из его участников достал боеприпас.

Потерпевшие в тяжелом состоянии находятся в отделении Жмеринской больницы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

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По словам временно исполняющего обязанности руководителя Главного управления Нацполиции Винниччины Александра Солдатова, между нетрезвыми мужчинами в автомобиле возник конфликт на бытовом уровне. Во время ссоры 36-летний местный житель достал гранату, предварительно РГД-5, привел ее в готовность, после чего и произошел взрыв.

Взрыв гранаты в Винницкой области / Фото пресс-служба полиции Винницкой области

Известно, что в автомобиле Mersedes также находился 52-летний мужчина, который успел выпрыгнуть из салона. Троих пострадавших доставили в реанимацию Жмеринской больницы.

На данный момент следственное управление начало расследование уголовных производств по статье 115 (покушение на умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За эти правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва: видео