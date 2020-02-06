Чоловік підірвав гранату в авто на Вінниччині: троє людей поранено

У селі Леляки Вінницької області в результаті вибуху гранати постраждали троє місцевих жителів віком 21, 34 та 36 років. За попередніми даними, між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля Mercedes, виник конфлікт, під час якого один із його учасників дістав боєприпас.

Потерпілі у важкому стані перебувають у відділенні Жмеринської лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

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За словами тимчасово виконуючого обов'язки керівника Головного управління Нацполіції Вінниччини Олександра Солдатова, між нетверезими чоловіками в автомобілі виник конфлікт на побутовому рівні. Під час суперечки 36-річний місцевий мешканець дістав гранату, попередньо РГД-5, привів її у готовність, після чого і стався вибух.

Вибух гранати на Вінниччині / Фото пресслужба поліції Вінницької області



Відомо, що в автомобілі Mersedes також перебував 52-річний чоловік, який встигнув вистрибнути з салону. Трьох постраждалих доставили в реанімацію Жмеринської лікарні.

Наразі слідче управління розпочало розслідування кримінальних проваджень за статтею 115 (замах на умисне вбивство) і 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За ці правопорушення передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі.

Поліція встановлює обставини вибуху: відео