Мужчина жестоко убил 80-летнюю пенсионерку на Волыни
В понедельник, 26 февраля, в селе Литын Турийского района злоумышленник убил 80-летнюю местную жительницу.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
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После чего мужчина, скрывая следы преступления, сжег дом. Правоохранителей вызвали, когда увидели пожар.
Следственно-оперативная группа под завалами сгоревшего дома обнаружила мертвой 80-летнюю местную жительницу. При проведении судебно-медицинской экспертизы на ее теле обнаружили телесные повреждения, в частности, колото-резаные раны,
– говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство.
"Полицейские установили причастность к совершению умышленного убийства 61-летнего жителя Турийского района. Правонарушитель задержан", – добавлено в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Ранее гражданин был привлечен к уголовной ответственности за кражу.
За умышленное убийство злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
К слову, в Одессе на улице Средней правоохранители нашли в квартире тело женщины 1989 года рождения без головы.