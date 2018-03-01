Мужчина жестоко убил 80-летнюю пенсионерку на Волыни

В понедельник, 26 февраля, в селе Литын Турийского района злоумышленник убил 80-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

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После чего мужчина, скрывая следы преступления, сжег дом. Правоохранителей вызвали, когда увидели пожар.

Следственно-оперативная группа под завалами сгоревшего дома обнаружила мертвой 80-летнюю местную жительницу. При проведении судебно-медицинской экспертизы на ее теле обнаружили телесные повреждения, в частности, колото-резаные раны,

– говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство.

"Полицейские установили причастность к совершению умышленного убийства 61-летнего жителя Турийского района. Правонарушитель задержан", – добавлено в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Ранее гражданин был привлечен к уголовной ответственности за кражу.

За умышленное убийство злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

К слову, в Одессе на улице Средней правоохранители нашли в квартире тело женщины 1989 года рождения без головы.