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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чоловік жорстоко вбив 80-річну пенсіонерку на Волині

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Вбивство на Волині
Вбивство на Волині / Фото з вільних джерел

У понеділок, 26 лютого, в селі Літин Турійського району зловмисник вбив 80-річну місцеву жительку.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

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Після чого чоловік, приховуючи сліди злочину, спалив хату. Правоохоронців викликали, коли побачили пожежу.

Слідчо-оперативна група під завалами згорілого будинку виявила мертвою 80-річну місцеву жительку. Під час проведення судово-медичної експертизи на її тілі виявили тілесні ушкодження, зокрема, колото-різані рани,
– йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження.

"Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 61-річного жителя Турійського району. Правопорушника затримали", – додано у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Раніше громадянин був притягнутий до кримінальної відповідальності за крадіжку.

За умисне вбивство зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років. Триває досудове розслідування.

До слова, в Одесі на вулиці Середній правоохоронці знайшли в квартирі тіло жінки 1989 року народження без голови.

Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Луцька Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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