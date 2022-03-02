Сейчас на месте авиаудара работают правоохранители и специалисты профильных служб, которые проводят возобновляемые работы.

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Профильные специалисты госпитализировали раненого

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть, кроме того, сообщается о мужчине, который получил серьезное осколочное ранение ноги. Как сообщает Национальная полиция Украины, сейчас пострадавший госпитализирован.

Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

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