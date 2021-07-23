Инцидент произошел 23 июля. На фото видно, что мужчине также помогали местные жители.

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Выкапывали лопатами

Инцидент произошел в селе Ивановцы Стрыйского района.

Глубина траншеи составила как минимум 3 метра.

Сначала пострадавшего выкапывали лопатами.

Затем с помощью спецоснастки вытащить на поверхность.

Работники ГСЧС отнесли мужчину в авто скорой.

Пока нет никакой информации о его состоянии.



Мужчину засыпало землей, когда он копал ров / Фото ГСЧС Львовщины

Спасатели с местными выкопали пострадавшего / Фото ГСЧС Львовщины

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Мужчину забрала скорая и о его состоянии пока не известно / Фото ГСЧС Львовщины

Это случилось в селе Ивановцы на Стрыйщине / Фото ГСЧС Львовщины

Обратите внимание! Недавно в Днепре женщина случайно положила руку между трубами и застряла в ванной. Так она пролежала несколько дней. Пострадавшую освободили и отвезли в больницу. Там ей поставили диагноз: синдром длительного сжатия и истощения.