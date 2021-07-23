Инцидент произошел 23 июля. На фото видно, что мужчине также помогали местные жители.

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Выкапывали лопатами

  • Инцидент произошел в селе Ивановцы Стрыйского района.
  • Глубина траншеи составила как минимум 3 метра.
  • Сначала пострадавшего выкапывали лопатами.
  • Затем с помощью спецоснастки вытащить на поверхность.
  • Работники ГСЧС отнесли мужчину в авто скорой.
  • Пока нет никакой информации о его состоянии.

Засипало землею Копав траншею Чоловік постраждав Стрий Львів 23.07.2021
Мужчину засыпало землей, когда он копал ров / Фото ГСЧС Львовщины

Чоловіка засипало землею Копав траншею Новини Львова

Спасатели с местными выкопали пострадавшего / Фото ГСЧС Львовщины

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Застряг під землею Копав траншею Новини Львова
Мужчину забрала скорая и о его состоянии пока не известно / Фото ГСЧС Львовщины

Застряг під землею Копав траншею Новини Львова 23.07.2021

Это случилось в селе Ивановцы на Стрыйщине / Фото ГСЧС Львовщины