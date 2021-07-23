Інцидент трапився 23 липня. На фото видно, що чоловікові також допомагали місцеві жителі.

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Викопували лопатами

  • Подія трапилась в селі Іванівці Стрийського району.
  • Глибина траншеї становила щонайменше 3 метри.
  • Спочатку потерпілого викопали лопатами.
  • Потім за допомогою спецоснащення витягнути на поверхню.
  • Працівники ДСНС віднесли чоловіка до авто швидкої.
  • Наразі немає жодної інформації про його стан.

Засипало землею Копав траншею Чоловік постраждав Стрий Львів 23.07.2021
Чоловіка засипало землею, коли він копав рів / Фото ДСНС Львівщини

Чоловіка засипало землею Копав траншею Новини Львова
Рятувальники з місцевими викопали постраждалого / Фото ДСНС Львівщини

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Застряг під землею Копав траншею Новини Львова
Чоловіка забрала швидка і про його стан наразі не відомо / Фото ДСНС Львівщини

Застряг під землею Копав траншею Новини Львова 23.07.2021
Це трапилось в селі Іванівці на Стрийщині / Фото ДСНС Львівщини