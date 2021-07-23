Інцидент трапився 23 липня. На фото видно, що чоловікові також допомагали місцеві жителі.
Читайте також Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей
Викопували лопатами
- Подія трапилась в селі Іванівці Стрийського району.
- Глибина траншеї становила щонайменше 3 метри.
- Спочатку потерпілого викопали лопатами.
- Потім за допомогою спецоснащення витягнути на поверхню.
- Працівники ДСНС віднесли чоловіка до авто швидкої.
- Наразі немає жодної інформації про його стан.
Чоловіка засипало землею, коли він копав рів / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники з місцевими викопали постраждалого / Фото ДСНС Львівщини
Актуально 16-річна впала у вигрібну яму та загинула на Одещині: полізла туди сама
Чоловіка забрала швидка і про його стан наразі не відомо / Фото ДСНС Львівщини
Це трапилось в селі Іванівці на Стрийщині / Фото ДСНС Львівщини