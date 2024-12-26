Инцидент произошел на Закарпатье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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За границу пытались попасть двое мужчин

Услуга стоила мужчинам призывного возраста 18 тысяч долларов.

Переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина,

– сообщили в ГПСУ.

Для лучшей маскировки нарушители даже вывесили на своей машине флаг.

Это не помогло – схему пограничники разоблачили.

Однако после этого один из переправщиков предпринял попытку наехать автомобилем на наряд, а своим "клиентам" приказал выскакивать из транспортного средства.

Однако, конце концов, всех нарушителей задержали.

Напомним, что в начале декабря на Закарпатье пограничники также задержали трех мужчин. Они планировали переплыть Тису. Как удалось установить, одним из нарушителей был переправщик, который вышел на свободу под залог.