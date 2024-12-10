Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Переправщик, который вышел под залог, пытался убежать с двумя попутчиками через Тису в Румынию. Все втроем были в гидрокостюмах. Их задержали вчера на берегу Тисы пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда,

– говорится в сообщении.

Указывается, что беглецами оказались жители Днепропетровщины, Тернопольщины и Закарпатья. Они как раз собирались переплывать реку, чтобы попасть в Румынию. Когда они заметили наряд пограничников, то попытались убежать. Отмечается, что чтобы остановить беглецов, пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов вверх.

Как оказалось, жителя Закарпатья ранее уже задерживали за попытку переправки через границу военнообязанного. Тогда ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 90840 гривен. Оказавшись на свободе после того, как оплатил указанную сумму, закарпатец решил бежать за границу.

Указывается, что в отношении задержанных составлены протоколы по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и статье 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы".

"Оценку действиям "водолазов" будет предоставлять суд. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к организации этой попытки незаконного пересечения границы", – отметили в сообщении.