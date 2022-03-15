Об этом президент сообщил во время брифинга по итогам встречи с Матеушом Моравецким, Петром Фиалой, Янезом Яншеой и польским вице-премьером Ярославом Качинским, информирует 24 канал.

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Я хотел бы поблагодарить за то, что они нам сильно помогают. Прежде всего, это крепкая позиция, что в такое время, когда даже многие амбассадоры покинули Украину из-за полномасштабного вторжения РФ на нашу землю, эти уважаемые люди ничего не боятся,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский продолжил: "Они больше боятся за нашу судьбу и они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой мужественный, правильный, дружеский шаг. Я уверен, что с такими друзьями и партнерами мы действительно сможем победить".

Этим странам абсолютно доверяем

Кроме этого, президент отметил, что Украина абсолютно доверяет Польше, Словении и Чехии.

Поэтому, когда речь идет о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Евросоюзе или санкционной политике, то на 100% знаем, что все обговоренное действительно достигнет положительной цели для нашей страны,

– добавил он.