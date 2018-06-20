Музыка вертолетов: чем удивил фестиваль Porto Franko

14 июня на Ивано-Франковском стадионе "Движение" состоялось официальное открытие нынешнего Porto Franko. Вместе с голосами вокалистов зазвучал двигатель самолета АН-2.

На площади Шептицкого, в центре Ивана-Франковска, разместили четыре советских вертолета МИ-2. Инсталляцию "Монумент памяти Карлгайнца Штокхаузена" посвятили выдающемуся композитору. Если стать между вертолетами, то можно отдаленно услышать голос маэстро.

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В 1991 году Штокхаузен написал произведение с участием вертолетного квартета. Он предполагает, что из четырех вертолетов в воздухе звучит музыка. Установка в Ивано-Франковске – это вариация на это произведение, дань памяти композитору.

Он работал очень много с синтезаторами. Вдохновил разных художников – от авангардных до современных певцов. Например, Бьорк считает его важным для своего творчества,

– сказал арт-директор фестиваля Илья Разумейко.

По словам народного депутата Александра Шевченко, такое непривычное для публики искусство побуждает к изменениям.

Если оторваться от телевизора, встать с дивана, то что-то таки в мире происходит. Фестиваль показывает, что люди не похожи между собой, поэтому и думают по-разному. Благодаря этому происходят колоссальные изменения в сознании людей,

– сказал Александр Шевченко.