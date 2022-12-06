Украинца эвакуировали из Харькова в Полтаву волонтеры. Парень продолжает заниматься музыкой. Новое видео исполнения композиции обнародовал городской голова Полтавы Александр Мамай.

Кстати , Военный сыграл зажигательную мелодию победы исключительно на оружии: это кажется невозможным.

Музыкант сыграл песню под звуки взрывов в Харькове

Марк учился на первом курсе Харьковской консерватории. Он вдохновил своим примером тысячи людей не сдаваться, верить в победу и помогать друг другу.

Видео, где он в марте играет на руинах в Харькове под звуки взрывов, разлетелось по сети. Музыкант исполнил легендарную "Песню о полотенце" со словами Андрея Малышко и музыкой Платона Майбороды.

После этого парень стал узнаваемым в мире, поэтому теперь знаменитые музыканты приглашают его на свои концерты.

"Песня о полотенце" на руинах в Харькове: видео

Переехав в Полтаву, парень снова сыграл трогательную песню. Мамай отметил, что Марк показал всему миру, что украинцев невозможно сломать. Парень исполнял песню 5 декабря – ко Дню волонтера.

Новое исполнение "Песни о полотенце": видео