Во Франции отреагировали на зверское избиение украинского подростка в Париже
В министерстве внутренних дел Франции отреагировали на жестокое избиении 15-летнего парня вблизи Эйфелевой башни. Там убеждены, что виновных должны привлечь к ответственности.
Реакция МИД Франции
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в твиттере. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в твиттере.
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Он подчеркнул, что это нападение совершили с невероятной жестокостью. Министр выразил слова поддержки для парня и всей его семьи.
Следствие должно выяснить факты и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении,
– написал министр.
Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями в расследовании избиения украинца.
Реакция МИД Украины
Они обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением украинца. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что посольству Украины во Франции известно об этой ситуации.
Поэтому дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, сейчас проводят расследование. Кроме того, консул находится на связи с родными украинца.
Что известно о нападении на украинского подростка
- Возле Эйфелевой башни в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.
- На обнародованной видеозаписи с камеры наблюдения видно, как парня, повалили на землю и вместе избили холодным оружием, палками. Они прыгали на его голове. Похоже, это тоже были подростки.
- Парень находится в коме, у него многочисленные травмы. Врачи оценивают его состояние как критическое.
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