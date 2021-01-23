В министерстве внутренних дел Франции отреагировали на жестокое избиении 15-летнего парня вблизи Эйфелевой башни. Там убеждены, что виновных должны привлечь к ответственности.

Реакция МИД Франции

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в твиттере. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в твиттере.

К теме Десятеро с битами против одного: видео жестокого избиения 15-летнего украинца в Париже 18+

Он подчеркнул, что это нападение совершили с невероятной жестокостью. Министр выразил слова поддержки для парня и всей его семьи.

Следствие должно выяснить факты и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении,

– написал министр.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями в расследовании избиения украинца.

Реакция МИД Украины

Они обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением украинца. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что посольству Украины во Франции известно об этой ситуации.

Поэтому дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, сейчас проводят расследование. Кроме того, консул находится на связи с родными украинца.

Что известно о нападении на украинского подростка