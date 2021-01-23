У Франції відреагували на звірське побиття українського підлітка в Парижі
У міністерстві внутрішніх справ Франції відреагували жорстоке на побиття українського 15-річного хлопця поблизу Ейфелевої вежі. Там переконані, що винних мають притягнути до відповідальності.
Реакція МЗС Франції
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у твітері. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у твітері.
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Він наголосив, що цей напад вчинили з неймовірною жорстокістю. Міністр висловив слова підтримки для хлопця та всієї його родини.
Слідство має з'ясувати факти та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині,
– написав міністр.
Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.
Реакція МЗС України
Вони звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям українця. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольству України у Франції відомо про цю ситуацію.
Тож дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, наразі проводять розслідування. Крім того, консул перебуває на зв'язку із рідними українця.
Що відомо про напад на українського підлітка
- Біля Ейфелевої вежі у Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного українця, коли він разом з друзями повертався з коледжу.
- На оприлюдненому відеозаписі з камери спостереження видно, як хлопця, повалили на землю та гуртом побили холодною зброєю, палицями. Вони стрибали йому по голові. Схоже, це також були підлітки.
- Хлопець перебуває у комі, у нього численні травми. Лікарі оцінюють його стан як критичний.
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