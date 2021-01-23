У міністерстві внутрішніх справ Франції відреагували жорстоке на побиття українського 15-річного хлопця поблизу Ейфелевої вежі. Там переконані, що винних мають притягнути до відповідальності.

Реакція МЗС Франції

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у твітері. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у твітері.

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Він наголосив, що цей напад вчинили з неймовірною жорстокістю. Міністр висловив слова підтримки для хлопця та всієї його родини.

Слідство має з'ясувати факти та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині,

– написав міністр.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Реакція МЗС України

Вони звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям українця. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольству України у Франції відомо про цю ситуацію.

Тож дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, наразі проводять розслідування. Крім того, консул перебуває на зв'язку із рідними українця.

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