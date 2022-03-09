Даже создали резервные номера телефонов, по которым можно обратиться и сообщить об событии . Советуют сохранить эти контакты.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

ГУНП в Винницкой области:

(067) 718-54-96

043 24 022

ГУНП в Волынской области:

(095) 29-50-433

0332 74-29-90

ГУНП в Днепропетровской области:

(067) 854-74-32

(056) 756-50-01

(056) 756-50

Днепровское РУП

(096) 884 83 94

(056) 745-41-98

Каменское РУП

(096) 586-94-41

Криворожское РУП

(067) 568-90-99

Никопольское РУП

(0566) 68-80-00

(066) 880-50-36

(050) 450-91-40

Новомосковское РВП

(05693) 8-02-20

(098) 633-06-69

(050) 456-40-5

Павлоградское РВП

(066) 283-53-06

Синельниковское РУП

(050) 456-40-17

(068) 562-33-73

(05663) 4 22 65

4 20 98

ГУНП в Донецкой области:

Мариупольское РУП

(095) 233-49-47

ОП №1 (Кальмиусский): 095-727-31-26

ОП № 2(Левобережный): 068-468-11-36

ВП № 3 (Приморское): 098-044-01-02

ВП №4 (Мангушевское): 067-454-88-24

ОП №1 (Никольское): 099-777-01-19

Бахмутский РВП

(050) 473-30-55

ВП № 1 (Торецк)

(066) 529-11-01

Краматорский РУП

050-988-05-93

ОП №1 (Дружковка): 050-864-50-46

ОП №2 (Константиновка): 095-810-74-00

ОП №3 (Лиман): 095-824-66-79

ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33

ОП №1 (Александровка): 066-439-08-50

Покровское РУП

050-020-98-46

ОП №1 (Доброполье): 050-017-08-62

ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16

ВП № 3 (Селидово): 095-454-46-38

ОП №1(Авдеевка): 099-531-90-88

ОП №2 (Мирноград): 050-261-82-26

Волноваський РВП

066-001-14-66

ОП №1 (Большая Новоселка): 095-309-20-54

ОП №2 (Угледар): 050-875-33-05

ГУНП в Житомирской области:

(067) 411-22-70

ГУНП в Закарпатской области:

(067) 103-84-94

ГУНП в Запорожской области:

(050) 452-91-95

ГУНП в Ивано-Франковской области:

(063) 841-04-11

ГУНП в Кировоградской области:

(096) 86-10-134

ГУНП в Киеве:

(067) 231-18-68

территориальные подразделения:

Голосеевское УП – (063) 425-43-99

Дарницкое УП – (067) 650-69-21

Деснянское УП – (067) 650-69-22

Днепровское УП – (067) 650-69-23

Оболонское УП – (067) 124-19-49

Печерское УП – (067) 639-28-35

Подольское УП – (097) 893-84-14

Святошинское УП – (098) 734-06-46

Соломенское УП – (073) 104-41-38

Шевченковское УП – (067) 650-69-24

Управление полиции в метрополитене – (096) 490-16-98

ГУНП в Киевской области:

(044) 271-60-02

(044) 271-60-03

ГУНП в Луганской области:

Спецлиния 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02

Очередная часть ГУНП в Луганской области: (066) 274-39-90

Северодонецк: (095) 234-57-37

Лисичанск: (050) 662-92-33

Кременная: (066) 804-64-94

Рубежное: (095) 652-79-04

Попасная: (095) 484-15-30

ГУНП во Львовской области:

(096) 322-51-67

(068) 020-55-81

(068) 097-17-08

(098) 957-97-18

(068) 310-91-86

(098) 182-89-02

(095) 912-70-61

(093) 422-58-45

(098) 182-89-01

(068) 097-17-08

ГУНП в Николаевской области:

(095) 278-31-74

ГУНП в Одесской области:

(048) 779-42-02

(048) 779-40-61

ГУНП в Ровенской области:

(096) 131-33-23

ГУНП в Харьковской области:

(095) 704-23-22

ГУНП в Хмельницкой области:

(067) 380-01-55

ГУНП в Сумской области:

(099) 537-89-11

(099) 537-33-51

(097) 402-00-15

(097) 402-00-65

(063) 029-76-96

(099) 714-34-46

ГУНП в Тернопольской области:

(067) 673-65-69

Тернопольское районное управление полиции – 27-11-70

ГУНП в Черкасской области:

(067) 143-93-95

(067) 380-14-14

ГУНП в Черниговской области:

(099) 200-17-98

(093) 094-49-21

(093) 094-49-51

(096) 971-02-22

(050) 764-81-59

(050) 854-41-47

619-001

ГУНП в Черновицкой области:

(0372) 55-26-02

(067) 312-85-24

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!