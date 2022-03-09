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Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

ГУНП в Винницкой области:

  • (067) 718-54-96
  • 043 24 022

ГУНП в Волынской области:

  • (095) 29-50-433
  • 0332 74-29-90

ГУНП в Днепропетровской области:

  • (067) 854-74-32
  • (056) 756-50-01
  • (056) 756-50

Днепровское РУП

  • (096) 884 83 94
  • (056) 745-41-98

Каменское РУП

  • (096) 586-94-41

Криворожское РУП

  • (067) 568-90-99

Никопольское РУП

  • (0566) 68-80-00
  • (066) 880-50-36
  • (050) 450-91-40

Новомосковское РВП

  • (05693) 8-02-20
  • (098) 633-06-69
  • (050) 456-40-5

Павлоградское РВП

  • (066) 283-53-06

Синельниковское РУП

  • (050) 456-40-17
  • (068) 562-33-73
  • (05663) 4 22 65
  • 4 20 98

ГУНП в Донецкой области:

Мариупольское РУП

  • (095) 233-49-47
  • ОП №1 (Кальмиусский): 095-727-31-26
  • ОП № 2(Левобережный): 068-468-11-36
  • ВП № 3 (Приморское): 098-044-01-02
  • ВП №4 (Мангушевское): 067-454-88-24
  • ОП №1 (Никольское): 099-777-01-19

Бахмутский РВП

  • (050) 473-30-55

ВП № 1 (Торецк)

  • (066) 529-11-01

Краматорский РУП

  • 050-988-05-93
  • ОП №1 (Дружковка): 050-864-50-46
  • ОП №2 (Константиновка): 095-810-74-00
  • ОП №3 (Лиман): 095-824-66-79
  • ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
  • ОП №1 (Александровка): 066-439-08-50

Покровское РУП

  • 050-020-98-46
  • ОП №1 (Доброполье): 050-017-08-62
  • ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
  • ВП № 3 (Селидово): 095-454-46-38
  • ОП №1(Авдеевка): 099-531-90-88
  • ОП №2 (Мирноград): 050-261-82-26

Волноваський РВП

  • 066-001-14-66
  • ОП №1 (Большая Новоселка): 095-309-20-54
  • ОП №2 (Угледар): 050-875-33-05

ГУНП в Житомирской области:

  • (067) 411-22-70

ГУНП в Закарпатской области:

  • (067) 103-84-94

ГУНП в Запорожской области:

  • (050) 452-91-95

ГУНП в Ивано-Франковской области:

  • (063) 841-04-11

ГУНП в Кировоградской области:

  • (096) 86-10-134

ГУНП в Киеве:

  • (067) 231-18-68

территориальные подразделения:

  • Голосеевское УП – (063) 425-43-99
  • Дарницкое УП – (067) 650-69-21
  • Деснянское УП – (067) 650-69-22
  • Днепровское УП – (067) 650-69-23
  • Оболонское УП – (067) 124-19-49
  • Печерское УП – (067) 639-28-35
  • Подольское УП – (097) 893-84-14
  • Святошинское УП – (098) 734-06-46
  • Соломенское УП – (073) 104-41-38
  • Шевченковское УП – (067) 650-69-24
  • Управление полиции в метрополитене – (096) 490-16-98

ГУНП в Киевской области:

  • (044) 271-60-02
  • (044) 271-60-03

ГУНП в Луганской области:

  • Спецлиния 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02
  • Очередная часть ГУНП в Луганской области: (066) 274-39-90
  • Северодонецк: (095) 234-57-37
  • Лисичанск: (050) 662-92-33
  • Кременная: (066) 804-64-94
  • Рубежное: (095) 652-79-04
  • Попасная: (095) 484-15-30

ГУНП во Львовской области:

  • (096) 322-51-67
  • (068) 020-55-81
  • (068) 097-17-08
  • (098) 957-97-18
  • (068) 310-91-86
  • (098) 182-89-02
  • (095) 912-70-61
  • (093) 422-58-45
  • (098) 182-89-01
  • (068) 097-17-08

ГУНП в Николаевской области:

  • (095) 278-31-74

ГУНП в Одесской области:

  • (048) 779-42-02
  • (048) 779-40-61

ГУНП в Ровенской области:

  • (096) 131-33-23

ГУНП в Харьковской области:

  • (095) 704-23-22

ГУНП в Хмельницкой области:

  • (067) 380-01-55

ГУНП в Сумской области:

  • (099) 537-89-11
  • (099) 537-33-51
  • (097) 402-00-15
  • (097) 402-00-65
  • (063) 029-76-96
  • (099) 714-34-46

ГУНП в Тернопольской области:

  • (067) 673-65-69
  • Тернопольское районное управление полиции – 27-11-70

ГУНП в Черкасской области:

  • (067) 143-93-95
  • (067) 380-14-14

ГУНП в Черниговской области:

  • (099) 200-17-98
  • (093) 094-49-21
  • (093) 094-49-51
  • (096) 971-02-22
  • (050) 764-81-59
  • (050) 854-41-47
  • 619-001

ГУНП в Черновицкой области:

  • (0372) 55-26-02
  • (067) 312-85-24

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