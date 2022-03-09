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Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
ГУНП у Вінницькій області:
- (067) 718-54-96
- 043 24 022
ГУНП у Волинській області:
- (095) 29-50-433
- 0332 74-29-90
ГУНП у Дніпропетровській області:
- (067) 854-74-32
- (056) 756-50-01
- (056) 756-50
Дніпровське РУП
- (096) 884 83 94
- (056) 745-41-98
Камянське РУП
- (096) 586-94-41
Криворізьке РУП
- (067) 568-90-99
Нікопольське РУП
- (0566) 68-80-00
- (066) 880-50-36
- (050) 450-91-40
Новомосковське РВП
- (05693) 8-02-20
- (098) 633-06-69
- (050) 456-40-5
Павлоградське РВП
- (066) 283-53-06
Синельниківське РУП
- (050) 456-40-17
- (068) 562-33-73
- (05663) 4 22 65
- 4 20 98
ГУНП у Донецькій області:
Маріупольське РУП
- (095) 233-49-47
- ВП № 1 (Кальміуський): 095-727-31-26
- ВП № 2(Лівобережний): 068-468-11-36
- ВП № 3 (Приморське): 098-044-01-02
- ВП №4 (Мангушевське): 067-454-88-24
- ВП № 1 (Нікольське): 099-777-01-19
Бахмутський РВП
- (050) 473-30-55
ВП № 1 (Торецьк)
- (066) 529-11-01
Краматорський РУП
- 050-988-05-93
- ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
- ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
- ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79
- ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
- ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50
Покровське РУП
- 050-020-98-46
- ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62
- ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
- ВП № 3 (Селідове): 095-454-46-38
- ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88
- ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26
Волноваський РВП
- 066-001-14-66
- ВП № 1 (Велика Новосілка): 095-309-20-54
- ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05
ГУНП у Житомирській області:
- (067) 411-22-70
ГУНП у Закарпатській області:
- (067) 103-84-94
ГУНП у Запорізькій області:
- (050) 452-91-95
ГУНП у Івано-Франківській області :
- (063) 841-04-11
ГУНП у Кіровоградській області:
- (096) 86-10-134
ГУНП у Києві:
- (067) 231-18-68
територіальні підрозділи:
- Голосіївське УП – (063) 425-43-99
- Дарницьке УП – (067) 650-69-21
- Деснянське УП – (067) 650-69-22
- Дніпровське УП – (067) 650-69-23
- Оболонське УП – (067) 124-19-49
- Печерське УП – (067) 639-28-35
- Подільське УП – (097) 893-84-14
- Святошинське УП – (098) 734-06-46
- Солом'янське УП – (073) 104-41-38
- Шевченківське УП – (067) 650-69-24
- Управління поліції в метрополітені – (096) 490-16-98
ГУНП у Київській області:
- (044) 271-60-02
- (044) 271-60-03
ГУНП у Луганській області:
- Спецлінія 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02
- Чергова частина ГУНП в Луганській області: (066) 274-39-90
- Сєвєродонецьк: (095) 234-57-37
- Лисичанськ: (050) 662-92-33
- Кремінна: (066) 804-64-94
- Рубіжне: (095) 652-79-04
- Попасна: (095) 484-15-30
ГУНП у Львівській області:
- (096) 322-51-67
- (068) 020-55-81
- (068) 097-17-08
- (098) 957-97-18
- (068) 310-91-86
- (098) 182-89-02
- (095) 912-70-61
- (093) 422-58-45
- (098) 182-89-01
- (068) 097-17-08
ГУНП у Миколаївській області:
- (095) 278-31-74
ГУНП в Одеській області:
- (048) 779-42-02
- (048) 779-40-61
ГУНП у Рівненській області:
- (096) 131-33-23
ГУНП у Харківській області:
- (095) 704-23-22
ГУНП у Хмельницькій області:
- (067) 380-01-55
ГУНП у Сумській області:
- (099) 537-89-11
- (099) 537-33-51
- (097) 402-00-15
- (097) 402-00-65
- (063) 029-76-96
- (099) 714-34-46
ГУНП у Тернопільській області:
- (067) 673-65-69
- Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70
ГУНП у Черкаській області:
- (067) 143-93-95
- (067) 380-14-14
ГУНП у Чернігівській області:
- (099) 200-17-98
- (093) 094-49-21
- (093) 094-49-51
- (096) 971-02-22
- (050) 764-81-59
- (050) 854-41-47
- 619-001
ГУНП у Чернівецькій області:
- (0372) 55-26-02
- (067) 312-85-24
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