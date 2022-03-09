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Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

ГУНП у Вінницькій області:

(067) 718-54-96

043 24 022

ГУНП у Волинській області:

(095) 29-50-433

0332 74-29-90

ГУНП у Дніпропетровській області:

(067) 854-74-32

(056) 756-50-01

(056) 756-50

Дніпровське РУП

(096) 884 83 94

(056) 745-41-98

Камянське РУП

(096) 586-94-41

Криворізьке РУП

(067) 568-90-99

Нікопольське РУП

(0566) 68-80-00

(066) 880-50-36

(050) 450-91-40

Новомосковське РВП

(05693) 8-02-20

(098) 633-06-69

(050) 456-40-5

Павлоградське РВП

(066) 283-53-06

Синельниківське РУП

(050) 456-40-17

(068) 562-33-73

(05663) 4 22 65

4 20 98

ГУНП у Донецькій області:

Маріупольське РУП

(095) 233-49-47

ВП № 1 (Кальміуський): 095-727-31-26

ВП № 2(Лівобережний): 068-468-11-36

ВП № 3 (Приморське): 098-044-01-02

ВП №4 (Мангушевське): 067-454-88-24

ВП № 1 (Нікольське): 099-777-01-19

Бахмутський РВП

(050) 473-30-55

ВП № 1 (Торецьк)

(066) 529-11-01

Краматорський РУП

050-988-05-93

ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46

ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00

ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79

ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33

ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50

Покровське РУП

050-020-98-46

ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62

ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16

ВП № 3 (Селідове): 095-454-46-38

ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88

ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26

Волноваський РВП

066-001-14-66

ВП № 1 (Велика Новосілка): 095-309-20-54

ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05

ГУНП у Житомирській області:

(067) 411-22-70

ГУНП у Закарпатській області:

(067) 103-84-94

ГУНП у Запорізькій області:

(050) 452-91-95

ГУНП у Івано-Франківській області :

(063) 841-04-11

ГУНП у Кіровоградській області:

(096) 86-10-134

ГУНП у Києві:

(067) 231-18-68

територіальні підрозділи:

Голосіївське УП – (063) 425-43-99

Дарницьке УП – (067) 650-69-21

Деснянське УП – (067) 650-69-22

Дніпровське УП – (067) 650-69-23

Оболонське УП – (067) 124-19-49

Печерське УП – (067) 639-28-35

Подільське УП – (097) 893-84-14

Святошинське УП – (098) 734-06-46

Солом'янське УП – (073) 104-41-38

Шевченківське УП – (067) 650-69-24

Управління поліції в метрополітені – (096) 490-16-98

ГУНП у Київській області:

(044) 271-60-02

(044) 271-60-03

ГУНП у Луганській області:

Спецлінія 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02

Чергова частина ГУНП в Луганській області: (066) 274-39-90

Сєвєродонецьк: (095) 234-57-37

Лисичанськ: (050) 662-92-33

Кремінна: (066) 804-64-94

Рубіжне: (095) 652-79-04

Попасна: (095) 484-15-30

ГУНП у Львівській області:

(096) 322-51-67

(068) 020-55-81

(068) 097-17-08

(098) 957-97-18

(068) 310-91-86

(098) 182-89-02

(095) 912-70-61

(093) 422-58-45

(098) 182-89-01

(068) 097-17-08

ГУНП у Миколаївській області:

(095) 278-31-74

ГУНП в Одеській області:

(048) 779-42-02

(048) 779-40-61

ГУНП у Рівненській області:

(096) 131-33-23

ГУНП у Харківській області:

(095) 704-23-22

ГУНП у Хмельницькій області:

(067) 380-01-55

ГУНП у Сумській області:

(099) 537-89-11

(099) 537-33-51

(097) 402-00-15

(097) 402-00-65

(063) 029-76-96

(099) 714-34-46

ГУНП у Тернопільській області:

(067) 673-65-69

Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70

ГУНП у Черкаській області:

(067) 143-93-95

(067) 380-14-14

ГУНП у Чернігівській області:

(099) 200-17-98

(093) 094-49-21

(093) 094-49-51

(096) 971-02-22

(050) 764-81-59

(050) 854-41-47

619-001

ГУНП у Чернівецькій області:

(0372) 55-26-02

(067) 312-85-24

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