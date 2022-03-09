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Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

ГУНП у Вінницькій області:

  • (067) 718-54-96
  • 043 24 022

ГУНП у Волинській області:

  • (095) 29-50-433
  • 0332 74-29-90

ГУНП у Дніпропетровській області:

  • (067) 854-74-32
  • (056) 756-50-01
  • (056) 756-50

Дніпровське РУП

  • (096) 884 83 94
  • (056) 745-41-98

Камянське РУП

  • (096) 586-94-41

Криворізьке РУП

  • (067) 568-90-99

Нікопольське РУП

  • (0566) 68-80-00
  • (066) 880-50-36
  • (050) 450-91-40

Новомосковське РВП

  • (05693) 8-02-20
  • (098) 633-06-69
  • (050) 456-40-5

Павлоградське РВП

  • (066) 283-53-06

Синельниківське РУП

  • (050) 456-40-17
  • (068) 562-33-73
  • (05663) 4 22 65
  • 4 20 98

ГУНП у Донецькій області:

Маріупольське РУП

  • (095) 233-49-47
  • ВП № 1 (Кальміуський): 095-727-31-26
  • ВП № 2(Лівобережний): 068-468-11-36
  • ВП № 3 (Приморське): 098-044-01-02
  • ВП №4 (Мангушевське): 067-454-88-24
  • ВП № 1 (Нікольське): 099-777-01-19

Бахмутський РВП

  • (050) 473-30-55

ВП № 1 (Торецьк)

  • (066) 529-11-01

Краматорський РУП

  • 050-988-05-93
  • ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
  • ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
  • ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79
  • ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
  • ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50

Покровське РУП

  • 050-020-98-46
  • ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62
  • ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
  • ВП № 3 (Селідове): 095-454-46-38
  • ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88
  • ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26

Волноваський РВП

  • 066-001-14-66
  • ВП № 1 (Велика Новосілка): 095-309-20-54
  • ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05

ГУНП у Житомирській області:

  • (067) 411-22-70

ГУНП у Закарпатській області:

  • (067) 103-84-94

ГУНП у Запорізькій області:

  • (050) 452-91-95

ГУНП у Івано-Франківській області :

  • (063) 841-04-11

ГУНП у Кіровоградській області:

  • (096) 86-10-134

ГУНП у Києві:

  • (067) 231-18-68

територіальні підрозділи:

  • Голосіївське УП – (063) 425-43-99
  • Дарницьке УП – (067) 650-69-21
  • Деснянське УП – (067) 650-69-22
  • Дніпровське УП – (067) 650-69-23
  • Оболонське УП – (067) 124-19-49
  • Печерське УП – (067) 639-28-35
  • Подільське УП – (097) 893-84-14
  • Святошинське УП – (098) 734-06-46
  • Солом'янське УП – (073) 104-41-38
  • Шевченківське УП – (067) 650-69-24
  • Управління поліції в метрополітені – (096) 490-16-98

ГУНП у Київській області:

  • (044) 271-60-02
  • (044) 271-60-03

ГУНП у Луганській області:

  • Спецлінія 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02
  • Чергова частина ГУНП в Луганській області: (066) 274-39-90
  • Сєвєродонецьк: (095) 234-57-37
  • Лисичанськ: (050) 662-92-33
  • Кремінна: (066) 804-64-94
  • Рубіжне: (095) 652-79-04
  • Попасна: (095) 484-15-30

ГУНП у Львівській області:

  • (096) 322-51-67
  • (068) 020-55-81
  • (068) 097-17-08
  • (098) 957-97-18
  • (068) 310-91-86
  • (098) 182-89-02
  • (095) 912-70-61
  • (093) 422-58-45
  • (098) 182-89-01
  • (068) 097-17-08

ГУНП у Миколаївській області:

  • (095) 278-31-74

ГУНП в Одеській області:

  • (048) 779-42-02
  • (048) 779-40-61

ГУНП у Рівненській області:

  • (096) 131-33-23

ГУНП у Харківській області:

  • (095) 704-23-22

ГУНП у Хмельницькій області:

  • (067) 380-01-55

ГУНП у Сумській області:

  • (099) 537-89-11
  • (099) 537-33-51
  • (097) 402-00-15
  • (097) 402-00-65
  • (063) 029-76-96
  • (099) 714-34-46

ГУНП у Тернопільській області:

  • (067) 673-65-69
  • Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70

ГУНП у Черкаській області:

  • (067) 143-93-95
  • (067) 380-14-14

ГУНП у Чернігівській області:

  • (099) 200-17-98
  • (093) 094-49-21
  • (093) 094-49-51
  • (096) 971-02-22
  • (050) 764-81-59
  • (050) 854-41-47
  • 619-001

ГУНП у Чернівецькій області:

  • (0372) 55-26-02
  • (067) 312-85-24

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