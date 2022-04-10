Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел, Вадим Денисенко. Он также отметил, что ночь 10 февраля была тяжелой в нескольких областях.

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Сильные обстрелы этой ночью переживали жители:

Николаевщины;

Харьковщины;

Днепропетровщина.

Ключевая цель – попытка деиндустриализации Украины и уничтожения инфраструктурных объектов,

– сказал советник главы МВД.

Следует также учесть, что постоянные ракетные удары и авианалеты на регионы – метод деморализации и попытки посеять панику среди населения, говорит Денисенко.

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