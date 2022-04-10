Про це ц ефірі 24 канала розповів радник міністра внутрішніх справ, Вадим Денисенко. Він також зазначив, що ніч 10 лютого була важкою у кількох областях.
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Сильні обстріли цієї ночі переживали жителі:
- Миколаївщини;
- Харківщини;
- Дніпропетровщини.
Ключова мета – спроба деіндустріалізації України та знищення інфраструктурних об'єктів,
– сказав радник глави МВС.
Варто також врахувати, що постійні ракетні удари та авіанальоти на регіони – метод деморалізації та спроби посіяти паніку серед населення, говорить Денисенко.
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