Про це ц ефірі 24 канала розповів радник міністра внутрішніх справ, Вадим Денисенко. Він також зазначив, що ніч 10 лютого була важкою у кількох областях.

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Сильні обстріли цієї ночі переживали жителі:

Миколаївщини;

Харківщини;

Дніпропетровщини.

Ключова мета – спроба деіндустріалізації України та знищення інфраструктурних об'єктів,

– сказав радник глави МВС.

Варто також врахувати, що постійні ракетні удари та авіанальоти на регіони – метод деморалізації та спроби посіяти паніку серед населення, говорить Денисенко.

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